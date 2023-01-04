İçişleri Bakanı Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 32'ncisinin gerçekleştirildiği Batman'da 101 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor...

Bu kapsamda uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ülke genelinde “Kökünü Kurutma Operasyonu” başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri operasyonun 32'ncisini Batman'da gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentteki son gelişmeleri aktardı.

Operasyonun saat 05.30'da gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"101 şüpheli yakalandı"

"Bin 105 kahraman arkadaşımız sabahın erken saatlerinde 150 ayrı adres ve 150 şüpheliye yönelik başlattıkları bu operasyonda bir helikopter, 5 hava aracı ve 15 narkotik köpeğiyle, uyuşturucu satan, dağıtan, ticaretini yapan 101 şüpheliyi yakalamış oldular.

Uyuşturucuyla mücadelemiz büyük bir inançla, azimle ve milletimizi bu illete bulaştırmak isteyenlerin kökünü kurutana kadar devam edecektir.

Süleyman Soylu: 2023'te uyuşturucuya bulaşan 313 bin kişi gözaltına alındı VİDEO



"313 bin gözaltı gerçekleştirildi"

2023 yılında uyuşturucu satan, kullanan her türlü suça bulaşan 313 bin gözaltı gerçekleştirildi. 29 bin tutuklu gerçekleşti. Toplam 122 bin civarında metruk bina tespit ettik. 2022 yılı dahil olmak üzere şu ana kadar 108 bininin kimini yıktık. 89 bin yıkılan sayı. Geri kalanını da rehabilite ettik. 14 bin bina kaldı.

Uyuşturucadaki ölümlerimiz Türkiye'de her geçen gün azalmaktadır. 941'den 270'e düştü bu sayı. "