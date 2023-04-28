Süleyman Soylu: 29 Ekim’de tek bir terörist kalmayacak

DHA

Terörle mücadelenin baş mimarlarından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekili adayı olarak gösterildiği İstanbul Sarıyer’deydi.

Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, önemli mesajlar verdi.

Adnan Menderes'in 1960'lı yıllarda nükleer santral yapacağını hatırlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

1960'da darbe olmamış olsaydı, rahmetli Menderes 1968 yılında nükleer santrali yapacaktı Türkiye'ye. Türkiye kendi enerjisini kullansın, dışa bağımlı olmasın diye, elini dışarı açmasın, cari açığı azaltsın ve paramız bizde kalsın, aynen Sakarya Gaz Sahası gibi. Terörü temizledik. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda, günde 8 bin 900 varil petrol çıkıyor. 3 gün önce yeni bir müjde daha çıktı. Gabar-1 petrol kuyusundan Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı. Pandemi döneminde Çin üretimini durdurdu. Avrupa tutuştu. Ve Türkiye ihracatını 168 milyar dolardı.

Ne zaman pandemiye başlarken. Pandemi bittiğinde bu yıllarda Türkiye'nin ihracatı 254 milyara çıktı. Çünkü Avrupa başka bir yerden alamadı. Hem pandemiyle mücadele ettik, hem ürettik, hem ihracat yaptık, hem de istihdamımızı 26 milyondan 32 milyona çıkardık. Yani iş gücü kapasitemizi çıkardık. Türkiye hem pandemiyle mücadele etti, hem de ayakta kalma, gelişme ve kalkınma mücadelesini ortaya koydu. Burada Sizin huzurunuzda söylüyorum. Gök şahit olsun. Şu minareler şahit olsun. Şu çocuklar şahit olsun. Şu millet şahit olsun. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak.