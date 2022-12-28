Süleyman Soylu: 54 uyuşturucu satıcısı ve organizatör gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ile 54 uyuşturucu satıcısı ve organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Ülke genelinde başlatılan operasyonlar kapsamında ülke huzurunu bozan şahısların önü kesiliyor.

Bir yeni operasyon daha Mardin'de gerçekleşti.

54 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında Mardin'de operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ile 54 uyuşturucu satıcısı ve organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.

61 adrese operasyon yapıldı

DHA'nın haberine göre, Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mardin'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendiğini belirterek, "Emniyet birimlerimizin 4 aylık takibi sonrası yapılan operasyonda; 721 personel, 152 ekip, 15 özel harekat unsuru, 2 drone, 9 narkotik köpeğiyle 61 adrese yapılan operasyonda 54 uyuşturucu satıcısı ve organizatörü gözaltında. Polis teşkilatımıza ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.