Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 günde 7'si ölü 1'i sağ olmak üzere 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü ile hem yurt içi hem de yurt dışında mücadele aralıksız devam ediyor.

PKK'yı Türkiye gündeminden çıkarmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesinde önemli bir yol aldı.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında başlatılan Eren operasyonlarından güzel haberler peş peşe gelmeye başladı.

Hava Kuvvetleri destekli operasyon

Son olarak Şırnak'ta geçtiğimiz günlerde Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatılmıştı.

Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesine J-SİHA, IHA, KKK’lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyon düzenlendi.

3 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu.

Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Geçtiğimiz nisan ayında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz isminin verildiği operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristleden birinin şehit Akdeniz’i şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

"Cudi'de terörist barınmayacak"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınmayacak. Jandarma'mızın eline sağlık.