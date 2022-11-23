Süleyman Soylu: 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak

Süleyman Soylu: 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 50 kişinin hafif yaralandığını ve 33'ünün taburcu edildiğini aktardı.

Düzce'de yaşanan depremin ardından hemen bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Ardından son durumu aktaran Bakan Soylu: "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak. Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık." ifadelerini kullandı.

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