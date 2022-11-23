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- Süleyman Soylu: 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak
Süleyman Soylu: 8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak
İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'de deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 50 kişinin hafif yaralandığını ve 33'ünün taburcu edildiğini aktardı.
- 23.11.2022 - 10:17
Düzce'de yaşanan depremin ardından hemen bölgeye intikal eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölyaka ilçesinde yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Ardından son durumu aktaran Bakan Soylu: "8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar tespit çalışması yapılacak. Yaklaşık 50 hafif yaralımız var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük hasar bilgisi almadık." ifadelerini kullandı.
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