Süleyman Soylu açıkladı! Kırıkhan'da yıkık bina enkazının %70'i kaldırıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Uşak Valisi Turan Ergün ve koordinatörlüğünde bina enkazının %70'i kaldırıldığını duyurdu.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ay geçti...

Büyük bir coğrafyada hissedilen depremler 17 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce vatandaş ise yıkıcı depremlerden yaralı olara kurtuldu.

Enkaza dönen şehirlerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlara yeni yaşam alanı oluşturmak amacıyla afet bölgesine çadır ve konteyner kentler kuruldu.

Öte yandan deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlar için de yeni konutların temelleri atıldı.

Hatay'da çalışmalar sürüyor

Yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu.

Adeta hayalet şehire dönerken vatandaşlar kenti terk etti.

Medeniyetlerin şehri olarak isimlendirilen kentin kısa sürede ayağa kaldırılması için devlet tüm imkanlarını seferber ediyor.

Enkazın %70'i kaldırıldı

Bu kapsamda Kırıkhan ilçesinde enkaz kaldırma işlemlerinde yoğunluk sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında Kırıkhan genelinde 2.486 olan acil yıkılacak/yıkık bina enkazının %70'i kaldırıldığını açıkladı.

"Toplamda 348 iş makinesi çalışıyor"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: