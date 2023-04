Süleyman Soylu açıkladı! Munzur'un tepesiyle Erzincan arasında 3 terörist var

AA

11 ayın sultanı Ramazan'da son günlere gelindi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa teşkilatının sahur programına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Bayrampaşa teşkilatının sahur programına katılan Bakan Soylu, ülke genelinde uyuşturucuyla mücadelede kullanılan stratejiye ve gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu yaptığı konuşmasında terörin bittiğini vurgulayarak, Tunceli'de terörist kalmadı ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, programa Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la geldi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bağımlılıkla mücadelede Avrupa'nın ve Amerika'nın sınıfta kaldığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

Soylu şu şekilde konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayrampaşalılara selamlarını ve Kadir Gecesi tebriklerini ileten İçişleri Bakanı Soylu, 1950 yılındaki genel seçimlerde 'açık oy, gizli tasnif' yapıldığı bilgisini vererek şunları söyledi:

Soylu, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi araçlarını ve silahlarını ürettiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

Soylu, Kato Dağı'nda Aydoğan Aydın Paşa ile olan anısını şöyle aktardı:

Kato Dağı'na çıkmıştık. O zaman Kato Dağı'nda teröristler vardı. Aydoğan Aydın Paşa vardı. Allah rahmet eylesin. Onunla beraber çıktığımızda dediler ki gitmeyelim, çıkmayalım. Çıktık. Kahraman Murat Paşa var şimdi. Adana Bölge Komutanı. O zaman Beytüşşebap'ın alay komutanıydı oraya çıktık. 'Biz bunları buradan söküp atacağız' dedik. Bugün Karabağ'da bir tek terörist yok. Ay yıldızlı bayrak nazlı nazlı dalgalanıyor. Tendürek Dağı'nda terörist yok. Cudi Dağı'nda, Gabar'da Allah'a hamdolsun. Bugün birçok alan tertemiz, burada söylüyoruz. Türkiye Yüzyılı ne demektir biliyor musunuz? Başlamadan önce Allah'ın izniyle o dağlarda bir tek terörist kalmamasını temin etmek demektir. Bugün 88 terörist var. 3 binden geliyoruz 15 Temmuz'dan sonra. Bir gün Tunceli'ye gittik. Güvenlik toplantısına. 6 yıl oluyor. O zaman yollar kesiliyor. Tunceli-Pülümür yolu işlemiyor. Kesiyorlar tırı yakıyorlar. 'Yani biz buranın hakimiyiz' demek istiyorlar. Alıyorlar insanları sorguluyorlar. Aynısı Çaldıran yolunda var. Aynısı Diyarbakır-Lice-Bingöl yolunda var. Biz de içimize dert ediyor. Kalktık gittik. Konuştuk. Bir terör toplantısı yaptık. Değerlendirmeleri yaptık. Kafamı kaldırdım. Bugünkü Genelkurmay Başkanımız Yaşar Güler Paşa o gün çok başarılı bir askerdir. Jandarma Genel Komutanı dedim ki 'Paşam dedim biz bu Tunceli-Pülümür yoluna gidelim' dedim. Herkes bu adam kafayı mı yedi diye baktı. Dediler ki 'Efendim helikopter kalkmaz oraya' 'Helikopterle gitmeyeceğiz, vatandaş gibi' dedi. 'Biz oraya gidemeyiz, tedbir almadık' dediler. Dedim ki eğer bu ülkenin İçişleri Bakanı, bu ülkenin bir yoluna gidemiyorsa bu gidemiyorsa bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapmasın. Bu kadar açık. Yolu baştan aşağıya bir gezdik. En ortasına geldik. Tekrar geri döndük. Orada Reşat Paşamızla komutanlarımızla oturduk ne yapabiliriz diye düşündük. Tunceli'den Pürümür'e kadar o vadinin bütün her tarafını 23 kuleyle donattık. 3,5 ayda kuleleri bitirdik. O gün bugündür Tunceli-Pülümür yolundan herkes özgür ve hür bir şekilde geçiyor. Geçen ay etkisiz hale getirdiklerimizle beraber Tunceli'de terörist kalmadı. Orayı da temizlemiş olduk. Bugün Tunceli'de turizm var, eğitim var, sağlık var, huzur var ve sadece PKK değil, DHKP-C, TKP/ML hepsini tasfiye ettik. Şimdi Munzur'un tepesiyle Erzincan arasında 3 terörist var. Onları yakalayacağız veya teslim olacaklar.

Bugün Ayasofya'da sadece namaz kılınmadığını söyleyen Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'nin her alanda büyük başarılara imza attığını ifade eden Soylu,

Bütün bu teknolojiler sayesinde İHA-SİHA'yı çıkardık. Üstlerini orayı da takip ettik. Dedim ki yıllar önce 'Şimdi bunlar İHA'ları SİHA'ları bilmiyor ya.



Göreceksiniz bunlara adım attırmayacağız' dedim. Benle PKK'cılar ve bu CHP'lilerin önemli bir bölümü o dönem dalga geçti. Bu ne anlar bu işlerden diye. Bugün kaçacak delik arıyorlar. Hadi gezsinler dışarı çıkanı tepeliyoruz.

Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde biz Ayasofya'da sadece namaz kılmıyoruz. İnsanlar ibadet etmiyor. Dünyaya bayrak çektik biz Ayasofya ile. Siz ne yaptınız? Tayyip Erdoğan ne yaptığını biliyor.



Bunlar hayal edemeyeceğimiz gelişmelerdi. Herkesin birbirine sus, sakın bunları konuşma dediği gelişmelerdi. Araba üreteceğiz biz. Araba üretecek kim varsa, adamı kafasından ters çevirirlerdi Türkiye'de. Bugün Kılıçdaroğlu diyor ki 'geziyor, siyaset yapıyorlar TOGG'larla beraber.' Kılıçdaroğlu sana söylüyorum, biz bu seçimi bu milletimizin o yüksek ferasetiyle o kadar güçlü kazanacağız ki bu millet Kemal'e de bay bay diyecek. Bize gitsinler diyorlar.



Biz gideceğiz de kim gelecek? Aile yapımızı bozmak isteyen her belediyede acaba bir LGBT bürosu kursak da bu milletin aile yapısını bozsak diye çaba harcayan ve özellikle LGBT'ye karşı yapılacak her şeye iktidara gelince yasak edileceklerini ifade eden ya o zaman ilk önce kendi evinden başla kardeşim.



Bu milletin huzuruyla, ailesiyle, aile yapısıyla ne uğraşıyorsun ya? Kendi evinden başla. Madem aynı cinslerin evliliğini istiyorsun, kendi evinden başla. Bu milletin başına niye musallat oluyorsun. Müslümanlığımıza, inancımıza, değerlerimize, milliyetimize, geleneğimize niye musallat oluyorsun ya? Madem bu işe meraklısın.



Hadi belediyeleri yapsalardı ya. Öyle fırsat vermeyiz. Biz gideceğiz. Bu LGBT'ciler gelecek. Aynı cinslerin evlenmesini isteyenler gelecek. Tövbe estağfurullah ya.