Süleyman Soylu açıkladı! 'Ramazan Bayramı’na kadar binaların enkazı büyük oranda tamamlanacak' Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde, afetin izleri silinmeye devam ediyor. Yıkık/yıkılacak binaların enkaz kaldırma işleminde sona yaklaşıldı.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketiyle mücadelesini sürdürüyor.

2 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, büyük bir mücadeleyle önemli bir yol katedildi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Geçici barınma merkezlerinin yanı sıra kalıcı konutlar da yükseliyor.

Şehirler ayağa kaldırılıyor

Bu süreçte ekipler, hasarlı binaların yıkımını da sürdürüyor. Yıkık/yıkılacak binaların yıkımında da sona yaklaşıldı.

Enkaza dönen şehirlerin yeniden ayağa kalkması için verilen mücadeleye ilişkin son durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıkladı.

"Binaların yüzde 70'inin enkazı kaldırıldı"

Bakan Soylu, enkazların büyük bir bölümünün Ramazan Bayramı'na kadar kaldırılacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı: