Süleyman Soylu açıkladı! 'Van'da 2 terörist çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi'

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Türkiye'nin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik ülke içerisinde ve sınırda terör örgütü mensuplarına geçit vermiyor.

Her geçen gün başarılı operasyonlar gerçekleştirilirken teröristlerin inlerine iniliyor.

Kahraman Türk askeri teröri bitirmekte kararlı çalışmalar yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşım ve açıklamalarla terörle mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin operasyonundan güzel bir haberi paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız!



Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında,

1’i MAVİ KATEGORİDE

2 TERÖRİST, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi.



Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler.