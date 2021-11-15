Süleyman Soylu, Adıyaman'da terörist kalmadığını söyledi

Adıyaman'da birtakım ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da hiç terörist olmadığını aktararak, asayişte Türkiye'deki en huzurlu il olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret ederek bir müjde de paylaşan Bakan Soylu, Adıyaman il sınırları içerisinde hiç teröristin kalmadığını ve Adıyaman'ın asayişte Türkiye'nin en huzurlu kenti olduğunu ifade etti.

"ADIYAMAN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE HİÇ TERÖRİST YOK"

Soylu, "Adıyaman'da güvenlik değerlendirme toplantısını yaptık. Emniyet genel müdürümüz, jandarma genel komutanımız, bakan yardımcılarımız ve valimizle yaptığımız değerlendirmede Adıyaman il sınırları içerisinde hiç terörist yok.

"ASAYİŞ ADAYLARININ EN AZ OLDUĞU İŞ ADIYAMAN'DIR"

Asayiş olayları konusunda Adıyaman birinci. İnşallah daha iyi noktalara gelir ve hiç olay olmaz. Şuan asayiş olaylarının en az olduğu il Adıyaman'dır. Şu an huzur, barış, kardeşlik var bu kentte" diye konuştu.