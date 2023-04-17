Süleyman Soylu: Amerika askerleri ağlayarak teröristlere taziye veriyor Terörle mücadelede başarılı geçen operasyonların ardından tek tek öldürülen teröristlerinin yöneticilerini, Amerikan askerleri teselli etmeye çalışıyor.

ensonhaber.com

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere değinen Soylu; Türk, Kürt, Alevi, Sünni, dindar, laik gibi ayrımlar ve terör nedeniyle Türkiye'nin çok büyük imtihanlardan geçtiğini söyledi.

Terörle mücadelede gelinen son noktayı da anlatan Soylu, Kandil'n partisi HDP'nin desteğini almak için Irak ve Suriye'ye asker göndermeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na sert sözler söyledi.

"Salya sümük ağlayarak taziye veriyorlar"

Kılıçdaroğlu'nun Amerikan'ın isteklerini yerine getirdiğini belirten Soylu, şunları söyledi: