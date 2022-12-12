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    Süleyman Soylu, Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı

    Süleyman Soylu, Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı

    Afet bölgelerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Soylu, 497 araç, 100 konut ve 920 iş yerinin hasar gördüğünü aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 18:19
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    Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçeleri sele teslim oldu.

    Dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

    Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu.

    Birçok evi su basıp araçlar zarar görürken, seralar ve dükkanlar da felaketten etkilendi.

    Süleyman Soylu afet bölgesinde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise afet bölgesinden bildirdi.

    Bölgelerde inceleme yapan Bakan Soylu, felakete dair bilançoyu açıkladı.

    Süleyman Soylu, Antalya'daki selin bilançosunu açıkladı VİDEO

    Süleyman Soylu, Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #1

    "Esnafın ciddi hasarı var"

    Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

    "Esnafın çok ciddi bir hasarı var. Selin zarar verdiği araçları sürüklemek suretiyle zarar gördüler. Birtakım işçi evleri olmak üzere buradaki evler zarar gördüler.

    Sayın valimiz ve belediyler, karayollarımız, elektrik idarelerimiz, AFAD koordinasyonda büyük bir gayret gösteriyor. Evvela vatandaşlarımız.

    Süleyman Soylu, Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #2

    "920 iş yeri hasar gördü"

    497 araç hasar gördü. 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama çalışma devam ediyor. 920 iş yeri hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

    Yaklaşık 50-55 bin dönümlük sera var. 12-13 bini zarar gördüğü tespit ediliyor. Gavur Deresi'nin taşmasıyla oluşan bir tabloyla karşı karşıyayız.

    "Su çekebilecek pompalar getiriyoruz"

    Gerek Ankara gerek İzmir'den yüksek su çekebilecek pompalar getiriyoruz. Evlerin asansör boşluklarında ciddi su var. Onlar da çekilecekler.

    Sayın Cumhurbaşkanımıza hem bilgiyi arz ettik hem de vatandaşımızı yalnız bırakmamızı talimatlandırdı.

    Birçok afetle karşı karşıya kaldık. Hiçbirinde vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bütün gücümüzle yanında olmaya devam edeceğiz. Ev, iş yeri hasarları olmak üzere hasarlar tespit edilecek. Gücümüzün yettiğince yardımcı olacağız."

    Süleyman Soylu, Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #3

    Süleyman Soylu, Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #4

    Süleyman Soylu, Antalya daki selin bilançosunu açıkladı #5


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