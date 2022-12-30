Süleyman Soylu: Bankalarda yeni kimliksiz işlem yapılmayacak

İçişleri Bakanı Süleyaman Soylu, "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak" dedi.

Ankara'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde gündeme ilişkin açıklamalarını aktardı.

Süleyman Soylu, "Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik. BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

Türkiye de yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek."

AYRINTILAR GELİYOR...

İçişleri Bakanı Süleyaman Soylu: "BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak." dedi.