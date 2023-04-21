Süleyman Soylu, bayram namazını sınırda askerlerimizle kıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu bayramda sınırda Mehmetçik'i yalnız bırakmadı. Bakan Soylu'nun bölgeye ulaşmak için yaptığı zorlu yolculuk ise dikkatlerden kaçmadı.

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11 ayın sultanı Ramazan sona erdi...

Sabahın ilk ışıklarıyla uyananlar bayram namazları için camileri doldurdu.

Bayram sabahının verdiği neşe evlere güneş gibi doğdu.

Bayramı sevdiklerinden uzakta geçirmek zorunda olanları ise bir isim var ki unutmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki bayramlarda olduğu gibi bu kez de sınır hattında Mehmetçik'in yanına gitti.

Zorlu şartlar altında Mehmetçik'e koştu

Ancak sınırdaki Mehmetçik'in yanına gitmek kolay olmadı.

Bakan Soylu, bölgedeki hava şartları nedeniyle Hakkari'ye inemedi.

Soylu, Van'a inmesinin ardından karayolu ile Hakkari'ye geçti.

Bakan Soylu, ilk olarak Hakkari-Van Karayolu'nda bulunan Yeni Köprü'de görev yapan asker ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayram namazını Hakkari'deki üs bölgesinde kıldı

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden Süleyman Soylu, zorlu yolculuğuna devam etti ve daha sonra Hakkari'de yer alan Mahya Tepe Üs Bölgesi'ne geçti.

Üs bölgesindeki askerlerle birlikte bayram namazını kılan Soylu, daha sonra birlikle kahvaltı yaptı.

Bölgede inceleme yaparak komutanlardan bilgi alan Soylu, kahvaltıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Telefondan güvenlik güçlerine hitap eden, Ramazan Bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kato Marinos'taki bütün komuta, er, erbaş kadrosunun şahsım, ailem, milletim adına bayramlarını tebrik diyorum. Rabb'im daha nice bayramlara hayırlısıyla bizleri kavuştursun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sizin bu kahramanlıklarınız, bu üs bölgesinden, birilerine, bu terörist takımına buraları üs edinme imkanını vermedi. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Bu vesileyle tüm şehitlerimize mübarek bayram sabahında Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im onları sevgili habibine komşu ettiği gibi bizleri de o makama eriştirsin ve bizleri de inşallah sevgili habibine komşu eylesin. Sizlerin bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinize birlikte inşallah bu bayramı yaşamaya, böyle bir fırsatı sizlere lütfetsin niyazında bulunuyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

"Burası özellikle daha önce bütün bölgenin, Tunceli'den Karadeniz'e kadar lojistik ana merkezi ve geçiş yoluydu"

İçişleri Bakanı Soylu ise "Sayın Cumhurbaşkanım Hakkari'de, Kato Marinos'ta üs bölgesindeyiz. Bu üs bölgesi de yeni yapıldı. Burası özellikle daha önce bütün bölgenin, Tunceli'den Karadeniz'e kadar lojistik ana merkezi ve geçiş yoluydu. Geçen yıl bu üs bölgesinde geçici olarak tutuyorlardı. 8 terörist etkisiz hale getirdiler ve ondan sonra bu bölge tamamen temizlenmiş oldu. Arz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

Daha sonra askerlerin aileleriyle telefonda görüşerek bayramlarını kutlayan Bakan Soylu'ya, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Aykut Tanrıverdi, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.