Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ ve Fuat Oktay Taksim'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "6 can kaybı, 2'si ağır 81 yaralımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın meydana geldiği olay yerinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "6 can kaybı, 2'si ağır 81 yaralımız var. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.





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