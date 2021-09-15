Avrupa'nın Türkiye üzerinden yaptığı göçmen planlamalarına tepki gösteren Bakan Soylu, Türkiye'nin Batı'nın göçmen deposu olmadığına vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Türkiye’nin göçmen politikalarına ve ülkeye gelen göçlere değinen Bakan Soylu, sınır denetimlerinin sürdüğünü de vurguladı.

Uzun süredir orantısız göçle mücadele edildiğini beliren Bakan Soylu, Türkiye'nin tedbirlerini çok önceden almaya başladığına dikkat çekti.

"BİZ BATI'NIN GÖÇMEN DEPOSU DEĞİLİZ"

Afganistan'dan gelen göçlere karşı alınan tedbirleri açıklayan Soylu, "104 bin 947 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderilmeyi beklemekte ve takip edilmektedirler. Sınırlarımıza her gün bin 500 kaçak Afgan göçmeni zorlarken şu andaki sayı 200-250. Biz Batı'nın göçmen deposu değiliz. Batı göçün kaynağında nasıl yönetilmesi gerektiğini o bölgeye giderek öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

“VAN SINIRINA 241 KİLOMETRE DAHA DUVAR ÖRECEĞİZ”

Türkiye'nin sınır duvarlarını 4 yıl önce örmeye başladığını hatırlatan Bakan Soylu, "2017’de Iğdır’da duvarları oluşturmaya başladık. Sonrasında Ağrı’da toplam 159 kilometre duvar yapıldı. İran’la bu konuda yağmış olduğumuz müzakereler de başarılı bir sonuca ulaşan bir süreçtir. Hakkari sınırında da bu yıl itibarıyla 20 kilometre tamamlıyoruz.

Buradan bir haber vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Van sınırının İran’da kalan 241 kilometrelik kısmına 1 milyar liranın üzerinde bütçe ile başlatıyoruz. Şu ana kadar 220 kilometre yaptık, 241 kilometre daha üzerine ilave edeceğiz." dedi.

Süleyman Soylu: Biz Batı'nın göçmen deposu değiliz VİDEO



“CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI ORADAKİ BRİKET EVLERİN 100 BİNE ÇIKARILMASI”

Bakan Soylu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı oradaki briket evlerin 100 bine çıkarılması. Niçin briket ev yapıyoruz? İki sebebi var. Onlar bizim komşularımız. İkincisi ise onlara orada güvenli bir ortam hazırlıyoruz. Öte yandan Afganistan ve Pakistan’dan yeni bir hareketlilik yaşanmadığını belirtiyoruz.





“2016 YILINDAN İTİBAREN SINIRLARIMIZDA ENGELLEDİĞİMİZ GÖÇMEN SAYISI 2 MİLYON 327 BİNDİR”

Türkiye, Suriye iç savaşının başladığı andan itibaren göç politikasını belirlemiştir. Birtakım düzenlemeler gerçekleşmiştir. Dünya düzensiz göç hareketlerini izlerken göç politikası belli olan bir anlayışı başından beri ortaya koyma kararlılığını göstermiştir.

Göç Genel Müdürlüğü Başkanlığında, Uyum Müdürlüğü’nü kurduk. Özellikle eğitim, dil konusunda uyumu sağlayacak süreç bu dönemde gerçekleşti. YİMER İletişim Merkezi de yabancıların soru ve sorunlarına cevap vermiştir. İlk dönem açık kapı olarak adlandırılabilir.

İkinci dönemde uyum politikaları gerçekleştirildi. Suriye’nin 837 kilometresi sınır duvarları ve sistemlerle donatılmıştır. Gönüllü olarak geri dönen Suriyeli ise 462 bin 26 kişidir. 2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir.”