Süleyman Soylu: Bu seçim Kandil'e, LGBT'ye, FETÖ'ye hayır diyenler kazanmıştır Süleyman Soylu, "Bu seçim; "Kandil'e Hayır" diyenlerin, "LGBT'ye Hayır" diyenlerin, "FETÖ'ye Hayır" diyenlerin kazandığı bir seçim olmuştur. 28 Mayıs akşamı Aziz Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek ve Allah'ın izniyle hep birlikte 29 Mayıs'ta, Ayasofya'da #TürkiyeYüzyılı'na başlangıç yapacağız" dedi.

14 Mayıs seçimleri geride kalırken Cumhurbaşkanlığı için Türkiye, ikinci tura gidecek. İkinci tur seçimleri için saha çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Liderler vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde olmayı tercih etti. Erdoğan deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelirken, bakanlar ise milletvekili oldukları bölgelerde saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda da İstanbul'dan milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalarına ilçe ilçe gezerek devam ediyor. Süleyman Soylu'dan yeni mesaj Seçim çalışmalarına İstanbul'da devam eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Süleyman Soylu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Yaptığı gezileri sosyal medya üzerinden paylaşan Soylu, 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmene de mesaj verdi. "29 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na başlangıç yapacağız" Soylu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi; Bu seçim; "Kandil'e Hayır" diyenlerin, "LGBT'ye Hayır" diyenlerin, "FETÖ'ye Hayır" diyenlerin kazandığı bir seçim olmuştur. 28 Mayıs akşamı Aziz Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek ve Allah'ın izniyle hep birlikte 29 Mayıs'ta, Ayasofya'da #TürkiyeYüzyılı'na başlangıç yapacağız. Fatih Yeşildirek'te, esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik."