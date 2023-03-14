Süleyman Soylu, CHP'li Özgür Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı. Bakan Soylu'nun, tazminatı depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlayacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmeleri sırasında kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım ve açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dava açmıştı. Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada karar açıklandı. 20 bin lira ödeyecek Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Özel aleyhine 20 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi. AFAD'a bağışlayacak Bakan Soylu'nun, Özel'den tahsil edilecek 20 bin lirayı depremzedeler için harcanmak üzere AFAD'a bağışlayacağı öğrenildi.