Süleyman Soylu: Depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş Havalimanı yanına kurulan konteyner kentten kareleri, "Afetzedelerimiz için son hazırlıklar da tamamlanmak üzere" notuyla paylaştı.

Asrın felaketinin üzerinden 43 gün geçti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde binlerce bina yerle bir oldu

50 bini aşkın canın yitip gitmesine neden oldu.

Devletin tüm imkanları ilk andan itibaren afet bölgesine seferber edildi. STK'lar, kurumlar, bakanlar, gönüllüler ve Mehmetçik, bölgede büyük bir mücadele ortaya koymaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda depremzedelerin yaraları sarılırken, şehirlerin de yeniden ayağa kalkması için mücadele veriliyor.

Tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başlıyor.

Bakanlar da 1 ayı aşkın süredir afetten etkilenen illerde çalışmaları yakından takip ederek incelemelerde bulunuyor.

Bakan Soylu afet bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sık sık 11 ili ziyaret ederek ekiplerden bilgi alıyor ve depremzedelerle bir araya geliyor.

Son olarak afetin merkezi Kahramanmaraş'a giden Bakan Soylu, burada yaptığı ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

"Afetzedelerimiz için son hazırlıklar da tamamlanmak üzere"

Kahramanmaraş Havalimanı yanına kurulan konteyner kent ziyaretinden kareleri paylaşan Soylu, şu ifadelere yer verdi: