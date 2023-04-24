Süleyman Soylu derin bir oh çekti: Almanya'dan daha iyi tank yaptık Bahçeköy Meydanı'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşına sağladığı müjdelere değinirken, "Almanya'dan daha iyi tank yaptık" sevinci yaşayarak derin bir oh çekti.

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Türkiye'de heyecanla beklenen büyük seçime tam olarak 20 gün kaldı.

Sandığa gitmek için halk gün sayarken, partiler ve cumhurbaşkanı adayları da seçim kampanyalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bahçeköy Meydanı'nda mahalleli ile buluştu.

Düzenlenen programda konuşma yapan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her gün bir yenisini daha verdiği müjdelere değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun huzursuz olduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı;

"Terörü bitireceğiz dediğimiz zaman ağızını bıçak açmıyor"

O müjde verdikçe de Kılıçdaroğlu’nun başı dönüyor. Biz emekliye 7 bin 500 TL vereceğiz dediğimiz zaman Kılıçdaroğlu ben 15 bin TL vereceğim dedi, doğru mu?. Ama biz terörü bitireceğiz dediğimiz zaman ağzını bıçak açmıyor. Biz Togg otomobilini yaptık, mübarek sen de de ki ben de uçak yapacağım. Ben iki tane Togg yapacağım. Onun gelişmeye yönelik herhangi bir şeyi yok.

"Almanya'dan daha iyi tank yaptık, oh çekme zamanı"

Bakan Soylu, muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na, Avrasya Tüneli'ne, Marmaray'a, Osmangazi Köprüsü'ne, Kuzey Marmara Otoyolu'na karşı çıktığını ancak Erdoğan'ın bunlara teslim olmadığını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlara değinen, harekat emrinin ardından Amerika'nın, Kanada'nın, Almanya'nın, İsveç'in ambargo koyduğunu anlatan Soylu, terörle mücadelede kullanmak için bu ülkelerden daha iyi kamera ve mühimmat yaptıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türkiye tarihinin önemli bir gelişmesine daha imza attığına işaret eden Soylu, şöyle konuştu: