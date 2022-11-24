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    Süleyman Soylu duyurdu: 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:14
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    Süleyman Soylu duyurdu: 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke tarihinin tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdiğini duyurdu.

    En yüksek metamfetamin miktarı

    Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Soylu paylaşımına, "Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması!" notunu düştü.

    Soylu, operasyonla ilgili bilgi de verdi.

    Buna göre İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasında operasyonlar gerçekleşti.

    12 kişi tutuklandı

    Bu operasyonlar sonucu 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi.

    Operasyonlar kapsamında 12 kişi tutuklanırken Soylu, 10 kişinin adli işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

    Süleyman Soylu duyurdu: 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi #1


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