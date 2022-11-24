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Süleyman Soylu duyurdu: 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

Süleyman Soylu duyurdu: 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.