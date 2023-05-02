Süleyman Soylu 'Erdoğan gitsin' diyenlere sordu: Bu millet kimi seçecek Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde meydanlardan kaçtığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu millet kimi seçecek? Ayak ayak üstüne atan Bay Bay Kemal’i mi, ölümüne milletin yanındayım diyen Recep Tayyip Erdoğan’ı mı?” diye sordu.

ensonhaber.com Türkiye, darbelerden, afetlerden bu zamana kadar hep milletin, vatanını seven evlatlarının mücadelesiyle çıktı. Tıpkı, 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi gibi… 251 masum insana kıyan FETÖ’cü hainlerin Türkiye’yi 50 yıl geriye götürme planı, ellerinde patladı. 81 ilde milyonlar sokağa çıktı O gün, 81 ilde milyonlar sokağa çıktı, darbecilere 24 saat dolmadan cevabını verdi. Hedefte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, milletinin yanında yer aldı. Cep telefonu ile katıldığı bir yayınla, vatanseverleri ülkelerini korumaya çağırdı. Türk insanı tankların, tüfeklerin önünde durdu Çağrı, hemen karşılık buldu, Türk insanı tankların, tüfeklerin önünde durdu. Milli mücadele tarihine altın harflerle kazınan darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de acısı yüreklerdeki yerini hep korudu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, milletin büyük zaferini millete sordu. "Atatürk Havalimanı’na ‘Bay Bay Kemal’ indi mi?" Tokat’ta vatandaşlara seslenen Soylu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbe girişiminin yaşandığı kara gecede meydanlardan kaçtığını söyledi. Bakan Soylu, “15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı’na ‘Bay Bay Kemal’ indi mi? Orada FETÖ’cülerle, tankçılarla anlaşıp, sıvışıp eve gidip, ayak ayak üstüne atıp bu milletin o musibetle karşı karşıya kaldığı o saatleri maç seyreder gibi seyretti mi? Seyretti.” dedi. "Bu millet kimi seçecek?" “Recep Tayyip Erdoğan gitsin diyenlere sesleniyorum” diyen Soylu, şöyle devam etti: “Bu millet kimi seçecek? Ayak ayak üstüne atan Bay Bay Kemal’i mi, ölümüne milletin yanındayım diyen Recep Tayyip Erdoğan’ı mı?”