Süleyman Soylu: Erdoğan iktidarda olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak İstanbul Zeytinburnu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göndermek isteyenlerin terör devleti kurma hayali olduğunu söyledi.

İHA

Seçimin yaklaşmasıyla birlikte yurdun dört bir yanında hareketli günler yaşanıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında parti stantları, seçim arabaları, mitingler coşku ve heyecanı artırıyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının programları da yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu.

Bakan Soylu, İstanbul'da her gün bir ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs için önemli mesajlar veriyor.

Bugün de Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi.

Programa Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak"

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Bay Bay Kemal diyor ki, "Suriye ve Irak’ın kuzeyinde ben askeri geri çekeceğim". Askerlerimiz oradan çekildiğinde oraya kim gelecek, PKK ve PYD gelecek, orada bir terör devleti kurulacak. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, orada bir terör devleti kurmak istiyorlar.



Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, tutsakmış onlar tutsak, Apo ve Selo’yu serbest bırakacaklarmış. Burada söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak.

Bakan Soylu daha sonra bir başka programa katılmak için Beyoğlu’na hareket etti.