Süleyman Soylu: Erdoğan ve Bahçeli, Türkiye’nin şansıdır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gelecek nesiller için miras bıraktığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Önümüze büyük bir fırsat geldi. Ve bu büyük fırsat tarihin bize emanet ettiği, bugün Türkiye'nin şansı olan iki liderle beraber geldi” dedi.

DHA

Yarın Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacak…

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıkan Cumhur İttifakı, milletin vereceği kararı bekliyor.

Seçmenin nabzını yoklamak için son saatlere girilirken, İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’daydı.

Ülkü Ocakları'nda düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gelecek nesiller için miras bıraktığını söylerken, bu seçimde büyük mücadele verdiklerinden bahsetti.

"İki lider, büyük bir miras bırakmaktadırlar"

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Kıymetli kardeşlerim, ben çok seçim geçirdim. Ama bu seçim kadar milletin birbirine tutkun olduğu, bunu milli mücadele ülküsü olarak gördükleri, bu ülkeyi sevenlerin, geçmiş döneme bu ülke dönmesin diye büyük bir mücadele edenlerin ortak bir duygu yaşadığı ve bu ortak duyguyu büyük bir mücadeleye döndürdükleri bir seçim ilk kez yaşıyorum. Bu bir seçimden öte tarif edilecek bir sürecin adıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gelecek nesillerine büyük bir miras bırakmaktadırlar.

"Erdoğan ve Bahçeli'nin kıymetlerini bilelim"

“Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı değildir. Bu sadece bir seçim birlikteliği değildir” diyen Soylu, şöyle devam etti: