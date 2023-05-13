Süleyman Soylu: Erdoğan ve Bahçeli, Türkiye’nin şansıdır

Yarın Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birini yapacak…
Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yola çıkan Cumhur İttifakı, milletin vereceği kararı bekliyor.
Seçmenin nabzını yoklamak için son saatlere girilirken, İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan’daydı.
Ülkü Ocakları'nda düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gelecek nesiller için miras bıraktığını söylerken, bu seçimde büyük mücadele verdiklerinden bahsetti.
"İki lider, büyük bir miras bırakmaktadırlar"
Bakan Soylu, şöyle konuştu:
Kıymetli kardeşlerim, ben çok seçim geçirdim. Ama bu seçim kadar milletin birbirine tutkun olduğu, bunu milli mücadele ülküsü olarak gördükleri, bu ülkeyi sevenlerin, geçmiş döneme bu ülke dönmesin diye büyük bir mücadele edenlerin ortak bir duygu yaşadığı ve bu ortak duyguyu büyük bir mücadeleye döndürdükleri bir seçim ilk kez yaşıyorum. Bu bir seçimden öte tarif edilecek bir sürecin adıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gelecek nesillerine büyük bir miras bırakmaktadırlar.
"Erdoğan ve Bahçeli'nin kıymetlerini bilelim"
“Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı değildir. Bu sadece bir seçim birlikteliği değildir” diyen Soylu, şöyle devam etti:
Bu aslında bizim medeniyetimizin bize buyurduğu ve bir arada olmak zorunluluğunuzu hissettiren birlikteliktir. Bu, evet bir vuslattır ve bir buluşmadır. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü karşımızdakiler Türkiye'yi 1919 öncesine döndürebilmek, Türkiye'yi ülkemizi vesayet üzerinden ve mandacılık üzerinden işgal edebilmek için 15 Temmuz'u denemişlerdir. Birçok saldırı ortaya koymuşlardır. Önümüze büyük bir fırsat geldi. Ve bu büyük fırsat tarihin bize emanet ettiği, bugün Türkiye'nin şansı olan iki liderle beraber geldi. Recep Tayyip Erdoğan ve Doktor Devlet Bahçeli beydir. Bu kadar açık ve net. Kıymetlerini dinleyelim kıymetlerini bilmek sadece saygı duymakla olmaz. Kıymetlerini bilmek, sözlerini dinlemekle, kıymetlerini bilmek onların zamanında yapabileceklerimizin her birini yapmakla olur. Bu kadar açıktır. Bir daha bu fırsatı elimize geçiremeyiz. Türkiye de bir daha bu fırsatı eline geçiremez.