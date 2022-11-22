Süleyman Soylu'dan Alman gazeteciye tokat gibi cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman gazetecinin sorusu üzerine Avrupa'nın patlayan bombaların ardından ortaya koyduğu iki yüzlülüğü gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile görüştü.

İki mevkidaş daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı'na yönelik sözler damga vurdu.

Alman gazetecinin sorusuna sert cevap verdi

Alman merkezli ARD Radyosu'ndan bir gazetecinin "Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yaptığı operasyonlar Almanya tarafından çok farklı değenlendiriliyor, bu eleştirel bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Süleyman Soylu, sert bir yanıtla cevap verdi.

Süleyman Soylu: Etrafımızda terör devleti kurulmasına müsaade etmeyiz

Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı'nın yüzüne bakarak operasyonun haklı gerekçelerini anlattı.

"Polonya’ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı"



"Terör örgütlerine yönelik operasyonların bir tek değerlendirmesi olur o da terörü ortadan kaldırmaktır." diyen Süleyman Soylu, "Devletler ve milletler meşru, terör örgütleri gayrimeşrudur. Devletlerin tek bir sorumluluğu vardır; kamu düzenini sağlamak. Kendi birliğine, kamu düzenine karşı terör örgütlerinin organizasyonları ve saldırıları ayrıştırılamaz. Bugün şu anda bir çocuğumuzla genç bir öğretmenimiz defnediliyor. İstiklal Caddesi’nde masum insanlar öldürüldü. O insanlara hiçbir orantı uygulanmadı. Polonya’ya 2 bomba düştü diye NATO ayağa kalktı.

"Etrafımızda terör devleti kurulmasına müsaade etmeyiz"

İnsanlar coğrafyalarına, dinlerine, yaşadıkları bölgelere göre ayrıştırılamazlar. İnsan hakları dünyanın her yerinde insanlara aittir. Almanya’ya ya da dünyanın herhangi bir yerine bir terör saldırısı olduğunda ne düşünüyorsak etrafımızdaki coğrafyadaki terör örgütlerine karşı da aynı şekilde düşünülmesini istiyoruz. Etrafımızda bir terör devleti kurmak istediler. Ve bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir. Sınırlarımızı, milletimizi korumak bizim borcumuz ve ödevimizdir. Bu her ülkenin meşru hakkıdır." dedi.





"Tepkilerin orantılı olması gerekir"

Soylu'nun ardından söz alan Nancy Faeser, "Bu soruyu ben de yanıtlamak istiyorum. Tabii ki daha önce de söylediğim gibi biz Almanya olarak Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Bu terör saldırılarının kurbanları ve yakınlarının duygularını paylaşıyoruz ve başsağlığı dileklerimizi yinelemek istiyorum. Bu tutumumuzu Türkiye’ye karşı paylaştık. Aynı zamanda Türkiye ile terörle mücadele konusunda dayanışma halindeyiz ve Türkiye’nin yanındayız. Fakat aynı zamanda bu tepkinin bu mücadele sırasında verilen tepkilerin orantılı olması gerekir. Milletler hukukuna uygun ve sivillerin korunduğu operasyonlar olması gerekir. Bunu da tabii ki belirtiyoruz." dedi.





"Hukuk devleti olarak bunların takibini yapıyoruz"

Faeser, "15 Temmuz’dan sonra Türkiye’den firar edip Almanya’ya giden Adil Öksüz ve Zekeriya Öz’ün iadesi için hangi adımları atacaksınız?" sorusuna ise, "Bu vakalarla ilgili size somut bilgi vermem mümkün değil. Ama hukuk devleti olarak bunların takibini yapıyoruz. Sonuç olduğunda Türk kurumlarını bilgilendiriyoruz." yanıtını verdi.











