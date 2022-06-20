Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu

Şemdinli'de eylem hazırlığındaki 2 teröristin öldürüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, "Tezkerelere hayır diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur" dedi.

Yurt içinde ve sınır ötesinde, terörle mücadele kapsamında operasyonlar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yapılan başarılı çalışmalar neticesinde, teröristlere kaçacak alan bırakılmıyor.

Teröristlerin inlerini giriliyor, alanları daraltılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında, Hakkari’de eylem hazırlığındaki 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

“Belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur”

Açıklamayı sosyal medyadan yapan Bakan Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Terör Abluka Altında. Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli’de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere hayır diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur.”