Süleyman Soylu, Gaziantep'teki saldırıya ilişkin son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki roketli saldırıya ilişkin son durum bilgilerini paylaştı. Soylu ayrıca, "Tek çare roket atamayacakları yere kadar terörü temizlemek." dedi.

Ankara'daki AFAD programını yarıda keserek Gaziantep'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Suriye'den gerçekleştirilen terör saldırısında bir roketin isabet ettiği Kocatepe İlköğretim Okulunda inceleme yaptı.

Bakan Soylu ve Bakan Özer daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tek çare roket atamayacakları yere kadar terörü temizlemek"

Bakan Soylu, saat 11.15'ten itibaren 10 adet roket saldırısı yapıldığı bilgisini paylaştı. Soylu "Tek çare roket atamayacakları yere kadar terörü temizlemek." dedi.

"Tedavilerine devam ediyorlar"

Soylu dün Kilis'te sınır bölgesine yönelik saldırının Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile yapıldığını, 8 güvenlik mensubunun yaralandığını hatırlatarak, "Tedavilerine devam ediyorlar. Gece de Gaziantep'e atıldı. Ancak herhangi bir isabet almamıştı" diye konuştu.

Bugün Karkamış ilçesine düzenlenen saldırıya ilişkin de Soylu, şu bilgileri verdi:

"3 vatandaşımız hayatını kaybetti"

"Öğle üzeri, yine sınır ötesinden bir havan atıldı ve bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı ve onlar hastaneye intikal etti. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin."

"Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir"



Soylu, yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirerek, "Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırıların cevabı da en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır. Terör örgütüne hem sınırımızın içerisinde hem sınırımızın dışında herhangi bir hayat şansı verilmeyecektir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise havan saldırılarında okulların da zarar gördüğünü söyledi.

Basınçtan ötürü camlar kırıldı

Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin isabet aldığını bildiren Özer, top atışlarının yarattığı basınçtan ötürü Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun bazı camlarının kırıldığını belirtti.

Özer, şehit olan öğretmenin sınıf öğretmeni Ayşe Nur Alkan olduğunu ifade ederek, "Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.