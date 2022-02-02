Süleyman Soylu: Geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu

Edirne'de, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak öldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun” açıklaması yaptı.

Yunan güçlerinin göçmenlere zulmü devam ediyor.

Bu kez kahreden haber İpsala’dan geldi.

12’Sİ DONARAK CAN VERDİ

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlılar tarafından geri itilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak can verdi.

Donmak üzere olduğu tespit edilen bir düzensiz göçmen ise Keşan devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"AB ÇARESİZ, CILIZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin.” dedi.

EDİRNE VALİLİĞİ: BÖLGEDE ARAMALAR SÜRÜYOR

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “2 Şubat 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur.” denildi.