Süleyman Soylu: Girilemez denilen yerlerin her birine girdik

Bakan Soylu, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütlerine baskıda bulunulduğunu, girilemez denilen yerlerde operasyonlar yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, verdiği bir röportajda terörden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ve göçmenlere ilişkin konular başta olmak üzere, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Her alanda terör örgütlerine baskıda bulunulduğunu belirten Bakan Soylu, insansız hava araçlarının da bu mücadeleye büyük katkı sunduğunu ifade etti.

‘Girilemez’ denilen yerlerin, yerle bir edildiğini ifade eden Bakan Soylu, “Girilemeyen ne kadar bölge varsa Muş'ta Şenyayla, 'Girilemez,' nasıl girilemez? Tepesine çöktük... İlk önce Kato Dağı ile başladık. Oradan elde ettiğimiz moralle o girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve operasyon yaptık." sözlerini kaydetti.

Soylu, operasyonların tamamının moral, lojistik, yüksek teknoloji, devlet gücü ve topyekun koordinasyonla sağlandığını belirtti.

“FETÖ’YÜ ADIM ADIM TASFİYE EDİYORUZ”

Türkiye'nin vesayetten kurtulmaya çalıştığını söyleyen Bakan Soylu, vesayetin medya, sermaye ve sivil toplum kuruluşları ile her alana girmiş bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı’nın terörle mücadelesinin emperyalist odakların vesayeti sürdürme çabalarını boşa çıkardığına dikkati çeken Soylu, şu sözleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük vesayet sistemlerinden bir tanesi olan FETÖ'yü adım adım tasfiye ediyoruz. Terör örgütlerini operasyonlarla tasfiye ediyoruz. Bir taraftan belediyelerden, sivil toplum örgütlerinden terör örgütlerine aktarılan kaynakların önünü kesiyoruz. Elbette bütün bunları istemeyenler, kendi alanlarının daralmasını istemeyenler, bunları yapana yönelik bir iddia ortaya koyacaklardır, bunları yapanlara yönelik bir saldırı ortaya koyacaklardır."





“YAKALADIĞIMIZIN YÜZDE 80’İNİ GERİ GÖNDERDİK"

Türkiye'de 5 milyonun üzerinde yabancının bulunduğu bilgisini veren Soylu, şu ana kadar göç konusunda toplumsal bir olay meydana gelmediğinin altını çizerek Afgan göçmeler konusuna şu ifadeler ile değindi:

“Taliban yönetimi gelene kadar yakaladığımızın yüzde 80'ini Afganistan'a geri gönderdik. Dünyada böyle bir geri gönderme başarısı örneği yoktur."