Süleyman Soylu: HDPKK’nın kontrolüne girmiş bir CHP

İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li vekil Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada ret oyu kullanan CHP'ye, "Devlete iftira at sonra teröristlere sahip çık" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında kaar açıklandı.

Güzel'in, 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından leş edilen PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Başsavcılık talebiyle önce Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM tarafından kaldırıldı, ardından hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Güzel, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakayı ele verdi.

15 yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ardından Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatıldı.

Milletvekilliği düşürüldü

Torba kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu, HDP'li Güzel'in 'yasama faaliyetlerine katılmadığı' gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar verildi.

Kararda 372 oy kullanılırken, 330 kabul, 42 ret oyu verildi.

CHP ret oyu verdi

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğini düşürülme oylamasında ret oyu verdiklerini açıkladı.

"Devlete iftira at sonra teröristlere sahip çık"

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"HDPKK’nın kontrolüne girmiş bir CHP... Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis’te görevinin devam etmesi için oy kullandı. Devlete; kara para, uyuşturucu, kimyasal silah iftiraları at, sonra da teröristlere sahip çık. Yazıklar olsun."