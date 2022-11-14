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    Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak toplantı ile Taksim'deki patlamaya ilişkin son durumu değerlendirecek.
    • 14.11.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 19:15
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    Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan hain saldırının şüphelisinin yakalanmasının ardından saat 17.30’da durum değerlendirmesi yapmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

    Vali, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü de eşlik etti

    Toplantıda; Bakan Soylu’nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın da bulunduğu öğrenildi.

    Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde VİDEO

    Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü nde #1


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