Kadıköy patlaması ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturmanın devam ettiğini şu ana kadar patlamada terör bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Pazar gecesi İstanbul Kadıköy'deki bir evde patlama yaşandı.

Fikirtepe Mahallesi'nde 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlanırken, polis ekipleri tarafından terör soruşturması başlatıldı.

Olayın meydana geldiği sokağın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kamera kayıtları, polis ekiplerince didik didik incelendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terör bağlantısı bulamadık"

Süleyman Soylu, yürütülen terör soruşturmasının devam ettiğini ancak şu ana kadar 'terör' bağlantısı tespit edilemediğini bildirdi. Soylu, "Terör bağlantısı göremedik, bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak göremedik." diye konuştu.

30’a yakın kişinin ifadesinin alındığını kaydeden Soylu, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Süleyman Soylu: Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı bulamadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Olayı 360 derece irdelemek zorundayız"



"Allah'tan korkuları yok. 8 yaşındaki bir çocukla, 70 yaşındaki dedesi orada bomba imha ediyor... FETÖ, terör örgütleri o kadar kirletmeye çalışıyorlar ki, acaba öyle mi soruları ile kirletmeye çalışıyorlar. İlk paylaşımların yüzde 30'u bot hesaplar zaten. Hemen bir psikolojik harekat başlatıyorlar. Olay terör de olabilir, olmayabilir de, biz olayı 360 derece irdelemek zorundayız.

"Şizofreni hastası, sol bacağı kesik"

Dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden bilgi aldım. Terör olabilir, olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgi; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının şizofreni hastası olduğunu söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu.





"Evde havai fişek malzemesi bulundu"

Yaşadığı evinin bir yıldır çöp eve döndüğü ve evde metal parçaların bulunduğu, evinde toz halde bulundurduğu maytap, havai fişek gibi malzemelerin yapımında kullanılan madde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca evde kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.

"80 öncesi aşırı sol gruplarla bağlantılı olduğu tespit edildi"

Şahsın, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatı olduğu öğrenildi. Ancak daha sonrasında hiçbir bağlantısı tespit edilmedi. Ayrıca İsviçre’de adam öldürmeden cezaevinde yattığı, yakalanmasıyla ilgili de akrabalarını suçladığı öğrenildi. Şahıs kendi kendine yaşayan, elektriğe meraklı birisi. Terör örgütüyle irtibatlı olduğu görülmedi.





"Evdeki iki tüp de patlamış"

Evde oksijen tüpü ve normal tüp var. Olayda ikisi de patlamış. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, cezaevine girmesini kendini ihbar edenlere yükleyen, 1980 öncesi aşırı sol gruplarla ilişkili bir kişiden bahsediyoruz. Elektroniğe, mekaniğe, metale meraklı. Örgüt bağlantısı tespit edemedik.”



