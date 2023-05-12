Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu kendi vekilinin kasetinin çıkmaması için bulmamı istedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinden CHP’li bir milletvekilinin kasetinin ortaya çıkmaması için bulmasını istediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Soylu, “Sen ne edepsiz bir adamsın. FETÖ ile iş birliği yapıyorsun da insanların kasetini ortaya koyuyorsun” dedi.

İHA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi, ortalık karıştı.

“Kaset” iddialarının yayıldığı istifa ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son söylemleri ise seçimi başka bir boyuta taşıdı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde 81 ilin sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu, kaseti bulmamı istedi"

“Terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu, bana kendi milletvekilinin kasetini 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul' dedi.” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

Biz insanlık, adamlık yaptık, gittik Kıbrıs'ta yakaladık, kasetleri aldık sakladık. Bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen ne edepsiz bir adamsın… FETÖ ile iş birliği yapıyorsun, insanların kasetini ortaya koyuyorsun. Ne edepsiz bir insansın. Biz namuslu insanlarız, aile bağının ne olduğunu biliyoruz. Montaj kasetlerle insanlara itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsun.

"FETÖ’nün kucağına oturan..."

Soylu, “Bir FETÖ operasyonuyla beraber Türkiye’de eski günleri hatırlatan, insanlara suikast itibarı yapan ve o suikastı yaparken de, 'Biz zamanında beraber çalışmıştık, bu ayıp olur' diye düşünmeyen, FETÖ’nün kucağına oturan ve Amerika’nın yönlendirdiği bütün eylemleri kendine maharet yapan bir algı işini ve oradaki oylara çökmeye çalışan anlayışı yeniden görüyoruz.” dedi.

"7'li masa fos çıkmıştır"

Kılıçdaroğlu’nun ardından sözü 7 başlı koalisyona getiren Soylu, şunları söyledi: