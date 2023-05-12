Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi, ortalık karıştı.
“Kaset” iddialarının yayıldığı istifa ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son söylemleri ise seçimi başka bir boyuta taşıdı.
Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde 81 ilin sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulundu.
"Kılıçdaroğlu, kaseti bulmamı istedi"
“Terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu, bana kendi milletvekilinin kasetini 'Ne olursun Süleyman Soylu bunu bul' dedi.” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
Biz insanlık, adamlık yaptık, gittik Kıbrıs'ta yakaladık, kasetleri aldık sakladık. Bugüne kadar kendi milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen ne edepsiz bir adamsın… FETÖ ile iş birliği yapıyorsun, insanların kasetini ortaya koyuyorsun. Ne edepsiz bir insansın. Biz namuslu insanlarız, aile bağının ne olduğunu biliyoruz. Montaj kasetlerle insanlara itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsun.
"FETÖ’nün kucağına oturan..."
Soylu, “Bir FETÖ operasyonuyla beraber Türkiye’de eski günleri hatırlatan, insanlara suikast itibarı yapan ve o suikastı yaparken de, 'Biz zamanında beraber çalışmıştık, bu ayıp olur' diye düşünmeyen, FETÖ’nün kucağına oturan ve Amerika’nın yönlendirdiği bütün eylemleri kendine maharet yapan bir algı işini ve oradaki oylara çökmeye çalışan anlayışı yeniden görüyoruz.” dedi.
"7'li masa fos çıkmıştır"
Kılıçdaroğlu’nun ardından sözü 7 başlı koalisyona getiren Soylu, şunları söyledi:
Koltuk heveslerini bir masada topladılar. Onları uzaktan kumandalı oyuncak gibi yönlendiriyorlar. Herkes bir anket açıklıyor. Adayların istifası üzerinden oy kayması hesaplaması yapıyorlar. Algı operasyonları, sosyal medya ile çok küçük oy kaymalarına sebep olur ama sonuca etki etmez. Sonucu belirleyen gerçeklerdir. Kimse kusura bakmasın, 6’lı, 7’li masa fos çıkmıştır. 7’li masa Amerika’nın bir ölü yatırımı olarak ortaya çıkacaktır. Beklentiyi karşılayamamıştır. Tıpkı Batı’nın PKK yatırımı gibi ölü yatırımdır, yanlış yatırımdır. Bütün kifayetsiz muhterisleri bir masaya toplayıp, HDP’yi yönetmeye, burada bir terör koridoruna ulaşmayı istediler.