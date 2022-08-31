Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda gözaltına alınan HDP'li öğretmenle ilgili ifadeleriyle ilgili konuşan Süleyman Soylu, öğretmenlerle polislerin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin konuşan Bakan Soylu, Thodex vurguncusu Fatih Özer'in iadesiyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Arnavutluk İçişleri Bakanı ve Başbakanına teşekkür eden Soylu, polisi provoke eden HDP'li öğretmenle ilgili konuya açıklık getirdi.

"Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmeye çalışıyor"

Soylu, HDP'li öğretmene destek veren Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili ifadelerine devam eden Soylu, Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdürerek, "Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok." dedi.

Soylu: Kılıçdaroğlu, öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmek istiyor

"Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar"

Son olarak eylemi provoke eden şahsın sık sık gösterilere katıldığını açıklayan Soylu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşa itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Eski Türkiye artık yok. Bir eylem yapılıyor, bu eylem yasaya uygun mudur, değil midir? Siz kanunsuz bir şey yapabiliyor musunuz?





"Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi"



Bir eylematik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de eksiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin."