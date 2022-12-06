Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu zavallı bir adam

İçişleri Bakanı Soylu, kendisine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'zavallı' ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sular durulmuyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden sık sık tartışan Soylu ve Kılıçdaroğlu, yeni bir tartışmayla gündeme geldi.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri yapıldı.

Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Burada Bakan Soylu'ya yönelik konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“4 soru soruyorum; içinizden bir yürekli kişi varsa şu kürsüye gelir, İçişleri Bakanlığı bütçesinde görüşülürken bu soruları Kılıçdaroğlu sordu, cevabını ver der. Bir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkan sanıklarla Soylu’nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu’nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu’nun Türkiye’den gönderdik dediği Sırbistan’daki uyuşturucu çetesinin lideri, nasıl oldu da İstanbul’un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelip onu öldürdü. Kolombiya’dan yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim?

Uyuşturucu konusunda Türkiye’nin hangi iline giderseniz gidin, namuslu bir adam olsun, esnaf, taksici olsun kim olursa… Burada uyuşturucuyu kimler satıyor diye sorun size söyler. Ben çocuğu uyuşturucu kullanan anneler ile görüştüm. Anne ve baba ne diyor biliyorsunuz? Akşam yatarken yatak odamızı sürgülüyoruz, çünkü oğlumuz uyuşturucu kullanıyor. Bağcılar, Sultanbeyli’ne gittiniz mi? Orada gördünüz mü? Araştırma raporunu göndereceğim size. Niye Süleyman Soylu’ya demiyorsunuz jandarmanın gönderdiği yazıları getir buraya diye, niye demiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

"Bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında"

Bunun üzerine Bakan Soylu'dan da cevap gecikmedi.

Soylu, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaparak, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir.” paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan 5 kuruşluk dava

Açıklamalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu.

"Kılıçdaroğlu zavallı bir adam"

Bakan Soylu da yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor. Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu? Cevap: Kaset kumpası sonrası 'Elektronik Kelepçe.'”







