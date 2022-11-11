Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtık

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hala devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık."

AYRINTILAR GELİYOR...