Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu’nun ‘Kayyumu kaldıracağız’ sözlerine yanıt verdi Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'daki programa katılan İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 484 terör örgütü üyesinin işe girdiğini söyleyerek, "Dağdakileri yakaladık, şehirdekileri yakaladık." dedi.

İHA

AK Parti'li milletvekili adayları sahada seçim çalışmalarını yürütüyor.

Bu isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday olarak gösterilen Bakan Soylu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Sık sık vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Soylu, 14 Mayıs'ı işaret ederek açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun bugünkü durağı ise Gaziosmanpaşa oldu.

Buradaki programda vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyumları kaldıracağız çıkışını eleştirdi.

"Diyorlar ki '15 Temmuz'u yapanları devletin başına getireceğiz'"

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu diyor ki? ‘Kayyumu kaldıracağız’ Bu ne demektir biliyor musunuz? Çocukları dağa çıkaranlara görev verecek. Parayı veren belediyelere görev verecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini karıştıranlara görev verecek. Kılıçdaroğlu bununla mı kalıyor? Diyorlar ki '15 Temmuz'u yapanları devletin başına getireceğiz.' Onlardan devlet arındı mı? FETÖ’ den devlet arındı mı? Şimdi onları tekrar geri getirecekler. Ben hiçbir şey tanımıyorum, onları getireceğim çünkü Amerika'ya söz verdi.

"Dağdakileri yakaladık, şehirdekileri yakaladık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine terör örgütü üyelerinin girdiğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: