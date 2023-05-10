Süleyman Soylu, konuşma yaptığı sırada müzik açan CHP standına tepki gösterdi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Eminönü'nde konuşma yaparken, yan tarafta müzik açan CHP standına dönerek, “Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz.” dedi.

İHA

Yurdun dört bir yanında hareketli günler yaşanıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında parti stantları, seçim arabaları, mitingler coşku ve heyecanı artırıyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının programları da yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu.

"85 terörist vardı, sayı 84’e düştü"

Bakan Soylu, her gün bir ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs için önemli mesajlar veriyor.

Bugün de Eminönü Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Soylu, terörle mücadeleye değinerek, "Bu gece Diyarbakır Lice’de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84’e düştü. Şimdi 3 tane daha teröristin peşindeler. Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır iktidar olurdunuz"

Bu sırada konuşma yaptığı esnada müzik açan CHP standına tepki veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: