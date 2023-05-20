Süleyman Soylu: Macaristan, Türkiye'deki seçimlerde Soros'a dikkat etmemiz için bizi uyardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter tarafından seçimler için uyarıldığını söyledi. Bakan Soylu, "Pinter bana, Türkiye'de yapılacak olan seçimlere karşı Soros'a ve ABD'ye dikkat etmemiz gerektiğini ve seçime müdahale ettirmememizi söyledi." dedi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'taki seçim ile birlikte vatandaş kararını verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turdaki 49.5'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı. Ancak adaylar 50+1'lik oy oranına ulaşamadığı için seçim 2. tura kaldı. Seçmenler 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek.

Türkiye'de durum böyleyken, Macaristan'da da 2022 genel seçimlerinde Türkiye'dekine benzer bir muhalif ittifak oluşturulmuştu.

Macaristan'dan seçim için 'Soros' uyarısı

Viktor Orban, yapılan 2022 seçimlerinden, 2018 genel seçimlerinde aldığı oylarını artırarak çıkmış ve büyük bir zafer elde etmişti.

TGRT Haber'e katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter tarafından uyarıldığını, ülkelerinde yaşanan 2022 seçimindeki muhalefete verilen Soros ve ABD desteğini hatırlattıklarını söyledi.

"Macaristan İçişleri Bakanı 'Seçiminize müdahale ettirmeyin' diye beni uyardı"

Bakan Soylu şu cümleleri kurdu:

"Macaristan içişleri bakanı dostum Pinter bana dedi ki; 'Süleyman bey bakın biz bir seçim geçirdik, Soros ve ABD bu seçime müdahale etti. Bu seçimde ABD hazinesinden direkt olarak derneklere para geldi. Lütfen dikkatli olun ve seçiminize müdahale ettirmeyin.'"

"Türkiye'nin seçimlerinde, İsveç ve Belçika'nın ne işi var?"

Bakan Soylu ayrıca şöyle konuştu:

"Oy ve Ötesi Derneği bu seçimde etkiliydi. Şimdi kim destekliyor bunları? İsveç'in aynı zamanda Belçika'nın ne işi var Türkiye'nin seçimlerindeki, bir dernekle ilgili onların seçimi denetlemeleri üzerine ortaya koyacağı destekle ne ilgisi var?"

"Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu"

Bakan Soylu'nun bu açıklamalarının ardından akıllara Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmalar geldi.

Orban şu ifadeleri kullanmıştı:

"Macar soluna harcadığınız tüm paralar boşa gitti. Macar solu, Soros'un gelmiş geçmiş en kötü yatırımı oldu."