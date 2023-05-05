Süleyman Soylu: Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bir araya geldiği vatandaşlara muhalefetin HDP yakınlığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay yıldızlı bayraklarla miting yapıyor. Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar" dedi.

İHA

Türkiye, seçim sürecine hazırlanırken bir yandan da terörle mücadelesini sürdürüyor…

Mehmetçik; karada, havada, denizde, teröristlerin olduğu her yerde bugüne kadar oldu, bundan sonra da kuş uçurtmamaya kararlı…

Öte yandan bir zamanlar ağıtların yükseldiği, teröristlerin kendilerine yuva yaptığı yerler, şimdi ise petrol rezerv alanları olarak kullanılıyor.

Adaylar seçim sürecinde çalışmalarına devam ederken bir diğer yandan da vaatlerini dile getiriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları için Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar"

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan ay yıldızlı bayraklarla miting yapıyor. Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aydemir de eşlik etti.

"Van’da Selo’ya Özgürlük vadettiler"

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Seçime dokuz gün kaldı değil mi? Şimdi yapmanız gereken bir şey var. Çoluğunuza, çocuğunuza ,herkese. Nazınız geçen herkese. Komşunuza, akrabanıza, eşinize, dostunuza, çocukluğunuzdan itibaren kimi tanıyorsanız herkese.



Bunları anlatın ve onlardan Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyin. Türkiye'nin geleceğine destek isteyin. Türkiye bugün yaptığı kazanımları, Allah korusun bunlar başa gelirlerse bir günde çevirirler.



İstanbul’a Belediye Başkanı seçtiler. Dört yılda hiçbir şey yapmadı buraya. Yaptı mı? İşi gücü Van’a gitti. Oradan Selo’ya özgürlük vadettiler. Vadettiler mi? Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayraklarla miting yapıyor.

"HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar"

Sözlerine devam eden Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Onlar HDP'nin bayraklarıyla miting yapıyorlar. Doğru mu? Bir de herkesi yanında getirip bir de barış işareti yapıyorlar. Yazıklar olsun ya. Sanki İstanbul'u abat etti öyle mi? İstanbul’u abat etsin. Onun hesabının görüleceği gün de yakında geliyor İnşallah.

Kılıçdaroğlu eleştirisi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Irak ve Suriye'nin kuzeyine asker göndermek için tezkerenin yenilenmesine karşı çıktığını, iktidar olması durumunda da Suriye ve Irak'ın kuzeyinden Türk askerini geri çekeceğini söylediğini aktaran Soylu, "Bay bay Kemal çıktı dedi ki, 'Ben oraya tezkere vermiyorum.' Niye vermediğini biliyor musunuz? Şimdi masaya oturmadı PKK'yla.

Daha önce oturdu, anlaştı. Onları anlaştıran da ağababaları Amerika. Bu anlaşanları sandığa gömeceğiz, tarihe gömeceğiz." diye konuştu.

"Bu millet dişinden, tırnağından artırdı"

Kılıçdaroğlu'nun Londra'daki tefecilerden borç para bulmayı vadettiğini belirten Soylu, şöyle dedi:

Bu ülke çok borç batağına battı. IMF, Türkiye'ye neredeyse köle muamelesi yaptı. Bu millet dişinden, tırnağından artırdı. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi IMF bataklığından çıkardı ve Tayyip Erdoğan bu ülkeyi geleceğe doğru getirdi.

"Çocukların okumasını, üniversiteye gitmesini fazla görüyorlar"

İçişleri Bakanı Soylu, bu ülkeye kardeşliği, üretimi ve zenginliği fazla gördüklerini dile getirerek şu şekilde konuştu: