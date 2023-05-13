Süleyman Soylu paylaştı: 'Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor'

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da eylem başlattı.
İlk olarak Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlayan eylem, çok sayıda aileye umut oldu.
Ardından Hakkari, Van ve Muş'ta evlat nöbeti için harekete geçildi.
40 aile evladıyla bir araya geldi
Bayram, Ramazan, yaz-kış demeden burada kurdukları çadırlarda umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunmaya kararlılıkla devam ediyor.
Bu süreçte 40 anne ve baba evladına kavuştu.
Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan güzel bir haber daha geldi.
Bakan Soylu, Hakkarili bir ailenin daha evladıyla buluşacağını duyurdu.
"PKK bu topraklardan silinecek"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Evlat Nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor.
Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor.
İnşallah devamı gelecek.
Cumhuriyet'imizin 100. yılında PKK BU TOPRAKLARDAN Sİ-Lİ-NE-CEK!