Süleyman Soylu paylaştı: 'Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor' 4 yıl önce başlayan evlat nöbetinde aileler umutlu bekleyişlerini sürdürürken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkarili bir ailenin evladına kavuşacağını duyurdu.

ensonhaber.com

Çocukları, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da eylem başlattı.

İlk olarak Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlayan eylem, çok sayıda aileye umut oldu.

Ardından Hakkari, Van ve Muş'ta evlat nöbeti için harekete geçildi.

40 aile evladıyla bir araya geldi

Bayram, Ramazan, yaz-kış demeden burada kurdukları çadırlarda umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunmaya kararlılıkla devam ediyor.

Bu süreçte 40 anne ve baba evladına kavuştu.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan güzel bir haber daha geldi.

Bakan Soylu, Hakkarili bir ailenin daha evladıyla buluşacağını duyurdu.

"PKK bu topraklardan silinecek"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: