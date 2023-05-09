Süleyman Soylu: PKK'nın şah damarını belediyelerle beraber kestik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın şah damarını belediyelerle beraber kestiklerini söyledi.

İHA

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçim gününe sayılı günler kala seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken program sonrası Bakan Soylu, vatandaşlara çiçek dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Soylu, burada yaptığı konuşmasında "Terör koridoru oluşturdular. Nerede? Hakkari'nin altındaki Hakuk’la Hatay'ın altındaki Afrin'de bin üç yüz kilometrelik bir alanda genel koridoru oluşturdular.

Orada terör devleti kuracaklardı. Buna Türkiye müsaade eder mi? Buna Tayyip Erdoğan müsaade eder mi? Türkiye'de Türk-Kürt, milli-Alevi aynı zamanda laik-dindar, Boşnak, Arap, Roman, her birimizi bir parçaya bölmek istiyorlardı.

Bugün ülkenin yönetiminde bulunduğumuz sürece içerisinde rehberimiz millet olmuştur. Rehberimiz doğruluk olmuştur. Bana diyorlar ki çok çalışıyorsun.

Gece gündüz uyumuyorsun. Şunu söyleyin. Ben sizin evladınızım yedi yıldır nerede uyuduğumu bilmiyorum. Bazen Gabar Dağı yatağım oldu, bazen Kato Dağı yatağım oldu. Bazen de Giresun yatağım oldu. Sadece milletimize mahcup olmamak. Bize güvenen Tayyip Erdoğan'a mahcup olmamak için elimizden geldiği kadar çalıştık” ifadelerini kullandı.

"PKK'nın şah damarını belediyelerle beraber kestik"

Soylu, “Yeni İçişleri Bakanı olmuşum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Süleyman bu Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeler terör ortaya koyuyorlar. Çocukları dağa kaçırıyorlar. Bizim verdiğimiz vergilerden onlara tahsis ettiğimiz parayla askerlerimize, Mehmetçiğimize, polisimize kurşun attırıyorlar. Dokuz yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Kamplar kuruyorlar, çocukların beynini yıkıyorlar. Milletten haraç alıyorlar. Esnafı haraca bağlıyorlar.

Bu belediyeleri derhal görevden alsın. Benim de istediğim bir göz Cumhurbaşkanımız bana verdi iki göz. İki gün sonra bu belediyeleri görevden aldık. O günden beri Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Hem terörle mücadele yaptık. Yol var. Gençlik merkezleri var. Kadın merkezleri var. Altyapı var. Asfalt var. Park var. Spor salonları var. Okullar var. Üniversiteler var havalimanları var. Allah'a çok şükürler.

Evet PKK'nın şah damarını belediyelerle beraber kestik hem de. Onun için var. Dergilerinde Sayın Erdoğan'ı kapak yapıyorlar. Diyorlar ki bütün Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika dergilerinde kapak yapıyorlar. Kimi kapak yapıyorlar? Sayın Erdoğan'ı. Bu milleti onlara öyle bir kapak yaptı ki pazar günü tam kapak yaptı. Yaptı mı? Ülkemizin bağımsızlığını, hürriyetini elinden almak istiyorlar” diye konuştu.

"21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz"

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Tam 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz, sahip çıktınız. Bu kadar hengameye rağmen bu kadar saldırıya rağmen bugün Türkiye ayakta duruyor. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 bin dolarlık kişi başına gelir seviyemiz 16 bin dolara çıkacak. Hiç endişe etmeyin. Türkiye'nin dış ticareti 1 trilyon dolar olacak. Sadece Türkiye değil. Biz etrafımızdaki coğrafyaya huzur vereceğiz. 14 Mayıs’ta Türkiye yüz yılını, kapılarını açacak Bağdat’ta huzuru bulacak Şam’da bulacak”