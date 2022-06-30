İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 100 sınırına geldiğini duyurdu.

Ankara’nın Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada terör örgütünün yapılanmasına yönelik konuştu.

PKK’nın içerisindeki çözülmelerle örgüt üyeliklerinde ciddi bir düşüş olduğunu açıklayan Soylu, 2022 yılındaki son rakamı da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “operasyonlar kesintisiz olacak” talimatı

“PKK’ya gelen kaynakları yardımları iletmek için kurulmuş derneklere kadar yine aynı maksatla ülkemizde faaliyet gösteren pek çok yapıya müdahale ettik ve bu kaynağı kurutmaya gittik. Yüksek kapasiteli, kesintisiz silahlı operasyonlar yaptık ve yapıyoruz” diyen Soylu, 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Operasyonlar kesintisiz olacak, terörü kaynağında kurutacaksınız’ talimatıyla harekete geçildiğini hatırlattı.

Süleyman Soylu: PKK’ya katılım 100 sınırına geldi ViDEO

“İHA ile SİHA’larla kahramanlarımızın elini güçlendirdik”

Soylu, “Terörün önünü kesmek için yol kontrolleri, uyuşturucu operasyonları yaptık, yapıyoruz. Sadece 2020 yılında 114 milyon kök kenevir yakaladık, bu milyarlarca liraya tekabül ediyor. Hem örgüte, hem de uyuşturucu ve sigara kaçakçılarına darbe vurduk. Kendi ürettiğimiz milli ve yerli İHA ile SİHA’larla sahadaki kahramanlarımızın elini güçlendirdik.” dedi.

“PKK’ya katılım 100 sınırına geldi”

2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK’nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudunun 100 sınırına geldiğini söyleyen Bakan Soylu, “Geçen yıl katılım sayısı sadece 51 kişiydi. 3’ü Fransa’dan olmak üzere toplam 22 kişidir. PKK terör olaylarını 2006’ya göre yüzde 95 azalttık. Bu eylemlerin önemli bir bölümü de sınır tacizleriydi.” diye konuştu.