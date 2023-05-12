Süleyman Soylu: ABD seçime müdahale ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklama sırasında büyük seçimlere ABD'nin müdahil olduğunu vurguladı.

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Büyük seçimlere tam olarak 2 gün kaldı.

Yurdun dört bir yanını heyecan sararken, siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise CNN Türk canlı yayının konuğu oldu.

Siyasi gündem hakkında soruları yanıtlayan Soylu, seçime ABD'nin müdahale ettiğini vurguladı.

"Biden darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi"

Süleyman Soylu, şu ifadeleri aktardı;

Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı, onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.

"İnce'ye saldırı faili FETÖ ve ABD'dir"

Kılıçdaroğlu 17-25'te de eline kasetleri eline alıp sonra bu kasetler gerçek değildi dedi. Kendine ait koruma kalkanı oluşturuyor. Kendisine ne söylemişlerse bize ulaştırdığı bir korkusu da yok. Bize ulaştırır biz de gerekli çalışmayı yapardık. 17-25'te ortaya çıkan o adımları kendisi çıkıp kumpas dedi. Bir meseleyi birkaç defa yorumlayabilen bir kişi var karşımızda. İnce'yi de o sofraya bekliyor. Siyasetin bu kadar kirletildiği bir dönem az yaşanmıştır. Her türlü meseleyi devreye sokuyorlar. İnce'nin kaydı da yurt dışındaki hesap üzerinden gönderilmiş. Aradaki fark büyük olacak. 4 buçuk 5 puanlık bu fark da aşılacak. Bu çirkin üslup ve FETÖ işlerini gerçekleştirenler de dumura uğrayacak. ABD'nin bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptığını uçan kuş biliyor. Bu seçimde İnce bir saldırıya uğramıştır saldırı dışarıdan gelmiştir, kim tarafından üretildiği bellidir. Faili FETÖ ve ABD'dir.

"En çok saldırıya uğrayanlardan biriyim"

Biz bütün bu süreçle ilgili siber dairemizde bu saldırılarla ilgili tedbirlerimizi alırız. En çok saldırıya uğrayan hakarete maruz kalanlardan biriyim. Önemli bir bölümü yurt dışı hesaplardan yapılır. Türkiye içerisinde olanların tamamını buluyorum. Bulduğumuz için Türkiye dışından gerçekleştiriyorlar. Emniyeti işareti etmesi mağduriyet yaşıyor ve emniyeti işaret ediyor. Bunu bilen failler bilerek dışarıdan ortaya koyuyor ki failler bulunmasın diye. Bazı suçlar da şikayete bağlı suçlardır. Ben şikayet ediyorum hatta tamamına yakınını yakalattırıyorum. Tüm adaylarla ilgili güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Siber devriyelerimizle de bunları sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışından olan süreçleri o ülkelerle ilgili sonuç elde edebilmek mümkün değildir.



Bir adayın seçime mücadele edip 3 gün kala çekilmesi kendisinde derin etkiler bırakır. Bundan sonraki kararı kendisi verecektir.

"Demirtaş da Apo da teröristtir"

Kılıçdaroğlu tavşanın yakalandığı gibi yakalanmıştır. ABD'nin net adayı olduğu bellidir. Bütün projektörler de onun üzerindedir. Meclis'te de teskereye hayır oyu verdi. Terörlü kaynağında temizleyen en önemli hamlelerden biriydi. ABD, PKK PYD'ye taziyeye gidiyor, bizim adamımızı öldürdünüz biz taziyeye gidiyoruz demektir. Kılıçdaroğlu da aynı şekilde bu politikayı ortaya koymakta. Demirtaş konusunda buna bir de Apo'yu ekledi. Avrupa'nın ABD'nin Türkiye'ye dayattığı politikalar. Demirtaş da Apo da teröristtir. 40 yıldır Türkiye'ye kan ağlattılar.

ABD ile özdeşleştiği politikalar

Kayyumlar kaldırılsın diyor. PKK'lı belediyeler istediği gibi hareket etsin istiyor. Bu paralar bizim paralarımız, PKK'ya gidiyor ve Mehmetçik'e kurşun olarak dönüyor. Amerika ve Avrupa yıllardan beri LGBT'yi meşrulaştırmak için sürekli Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde CHP bu politika ile de özdeşleşiyor. Tefecilerden 300 milyar dolar alacaklarını söylüyorlar. Bunlar ABD ile özdeşleştiği politikalar.

"Rusya Ukrayna savaşında gıda krizini dünya çözemedi"

Rusya Ukrayna savaşında gıda krizini dünya çözemedi. Tek itibarlı ülke Türkiye'dir. Türkiye dış politikasında net bir duruş koyuyor. ABD gel bana tabi ol diyor. Biz Türkiye'nin menfaatlerine tabiyiz. Türkiye'nin politikası değişecek, Rusya'dan gaz almayacak mı? Elbette alacak. Bunlar reel olmayan şeyler.

"Terör örgütünün 83 teröristi kaldı"

Terör örgütünün 83 teröristi kaldı. Türkiye demokratik sürecini en hızlı işleten ülke olmuştur. Doğu ve Güneydoğu'da huzur var kalaşnikoflar gölgesinde seçime gidilmiyor. Şu anda Türkiye'nin her santimetrekaresinde seçim propagandası yapılıyor.

"Türkiye ilk kez bir terör örgütünün oylandığı seçime gidiyor"

Seçim ile sosyal bir sözleşme imzalanır. Ben Selo'yu Apo'yu serbest bırakacağım, özerklik ilan edeceğim diye sözleşme yapıyorlar ve bu sözleşmeye PKK'yı dahil ettiler. PKK'lılar bizden daha çok açıklama yapıyorlar. Seçim kazanıldığı andan PKK Türkiye'nin yönetsel aktörüdür. Türkiye ilk kez bir terör örgütünün oylandığı seçime gidiyor.

"Cumhur İttifakı'nın da birinci parti olacağı seçim olacak"

Ola ki ikinci tura kaldı, kim gerginlik yaparsa o kaybeder. İkinci tura gitmedik, birincide bitti, bittiğinde zaten aradaki fark 4 buçuk 5 puan olacak. 95 yılından beri anketsiz çalışmayız. Biz barajın üzerindeyiz, yani 50'nin. 4 buçuk 5 puan da gerimizdeler. İnce 1.9 ile 2 arasında idi. Orada da 35-40'luk oyumuz vardı. biz oradan da belli oy alabileceğimizi değerlendiriyoruz. Sonucu Erdoğan'ın kazanacağı ve Cumhur İttifakı'nın da birinci parti olacağı seçim olacak. Bu kadar fark olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Yapmaya çalışsalar da Türkiye eski Türkiye değil, devletin gücü üst düzeyde.

"Olaylar en çok AK Parti'ye yönelik oldu"

Terör grupları içinde MLKP gibi gruplarda hareketlilik görüyoruz. Bizim için önemli değil. hepsinin yerini yurdunu biliyoruz. Kendi aralarındaki değerlendirmeleri takip ediyor ve biliyoruz. Şu anda herkes her yerde propagandasını yapabiliyor. Geçmiş dönemlerden farklı bir şey yapıldı, herkes standını kurabiliyor. İstemesek kurdurmazdık. Sayın Bahçeli Ortahisar'da miting yaptı CHP de Trabzon meydanda yaptı. MHP ben de meydanda yapacağım dese kargaşa olurdu. Siyasetin nezaketi vardır. Bir yerde bir konuşma yaparken başkaları varsa onlar sizi engellemez. Olaylar en çok AK Parti'ye yönelik oldu. Bunlar geçen dönemden bu dönemin sakin geçtiğinin göstergesidir.