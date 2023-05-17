Süleyman Soylu, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5’e yükseldiğini duyurdu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde başlatılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ensonhaber.com

15 Mayıs'ta Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yapılan operasyonda, 3 terörist ölü ele geçirilmişti.

Bölgede mağarada teröristlerle girilen sıcak temasta ise 4 jandarma personeli ve 1 korucu olmak üzere toplam 5 güvenlik görevlimiz şehit düştü.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Yüreğimizi yakan duyurunun ardından güvenlik güçleri hain terör örgütünün üzerine kabus gibi çöktü, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

15 Mayıs'ta öldürülen 3 teröristin ardından bu kez de 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Öldürülen teröristlerin sayısı 5'e yükseldi

Ayrıca operasyonlar çerçevesinde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5’e yükseldiği aktarıldı.

Şehitlerimizin intikamının alınmasıyla ilgili duyuruyu ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.

"5 terörist daha sarı torbada"

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin intikamı alındı.



Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam



5 TERÖRİST



SARI TORBADA



Terörün de kökünü kurutana kadar devam"