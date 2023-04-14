Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500 oldu Depreme ilişkin son durumu aktaran İçişleri Bakanı Soylu, vefat eden vatandaşların sayısının 50 bin 500'e yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinde 2 ay geride kaldı.

Zorlu süreçten geçilirken, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kalkmaya başladı.

Depremin izlerinin silinmesi için tüm bakanlar, kurumlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllüler büyük bir mücadele ortaya koydu.

Kalıcı konutlar yükseliyor

Bir yandan geçici barınma merkezleriyle birlikte barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, bir yandan da kalıcı konutlar yükselmeye başladı.

Öte yandan hasar tespit edilen binalar yıkıldı, enkaz kaldırma çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

50 bin 500 vatandaş hayatını kaybetti

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin son durumu aktardı.

Bakan Soylu, depremin merkezi Kahramanmaraş'tan açıklamalar yaptı.

Depremde bilançonun arttığını belirten Soylu, can kaybının 50 bin 500'e yükseldiğini şu ifadelerle açıkladı: