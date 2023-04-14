Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 500 oldu

Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinde 2 ay geride kaldı.
Zorlu süreçten geçilirken, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kalkmaya başladı.
Depremin izlerinin silinmesi için tüm bakanlar, kurumlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllüler büyük bir mücadele ortaya koydu.
Kalıcı konutlar yükseliyor
Bir yandan geçici barınma merkezleriyle birlikte barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, bir yandan da kalıcı konutlar yükselmeye başladı.
Öte yandan hasar tespit edilen binalar yıkıldı, enkaz kaldırma çalışmalarında da sona yaklaşıldı.
50 bin 500 vatandaş hayatını kaybetti
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin son durumu aktardı.
Bakan Soylu, depremin merkezi Kahramanmaraş'tan açıklamalar yaptı.
Depremde bilançonun arttığını belirten Soylu, can kaybının 50 bin 500'e yükseldiğini şu ifadelerle açıkladı:
Akını vefat eden 39 bin 689 vatandaşa ödeme yapıldı Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeler bir yerde bloke ediliyor. Vefat edenler arasındaki bin 20 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor.