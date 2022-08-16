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    Süleyman Soylu: Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 16.08.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 15:43
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    Süleyman Soylu: Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı

    Mehmetçik, son çıktığı terörist avından da eli boş dönmedi.

    Jandarma ekipleri ülkemizde son terörist kalıncaya kadar kararlı mücadelesini sürdürmeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivil Toplum Kuruluşları Akreditasyon ve 500 Destek AFAD Gönüllüsüne Sertifika Töreni'ne katıldı.

    "Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı"

    Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Öncelikle kahraman jandarmamıza, emniyetimize minnetlerimizi ifade ediyoruz. Eren-32 Abluka operasyonunda bundan iki gün önce, 3 teröristten biri ölü, 2 yeşil kategori sağ olarak ele geçirildi. Ardından ele geçirdiğimiz teröristlerin de yer göstermeleri neticesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı. Geçen kıştan hemen önce Tendürek dağının en tepesine bir üst bölgesi kuruyoruz. Yolunu yapmıştık, çalışmalar tamamlandı.

    Süleyman Soylu: Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı

    "Devletimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyor"

    Gerek göçmen kaçakçılığı olsun gerek sınırdaki kaçakçılığı olsun, gerek uyuşturucu kaçakçılığı olsun bütün bunları engelleyebilecek çok güçlü bir üst bölgesini orada tuttuk. Üst bölgesinin yapımı 2 ay içerisinde bitecek. Amanoslar tamamen temizlenmişti, Hatay'dan Adıyaman'a kadar büyük bir hattan bahsediyoruz. Yakın zamanda inşallah önemli bir yerin temizlenme haberini vermek nasip olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir mücadele ortaya koyuyor." dedi.

    Süleyman Soylu: Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı #1

    Süleyman Soylu: Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı #2

    Süleyman Soylu: Tendürek Dağı ilk kez terörden arındı #3


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