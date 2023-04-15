Süleyman Soylu: Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği sahur programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız" dedi.

DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği sahur programına katıldı.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Sultangazi İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özen, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Yasin Kul da katıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Süleyman Soylu, ardından programda bir konuşma yaptı.

Soylu, "Diyarbakır'da bundan 10 ay önce başladığımız ve birincisini yaptığımız kökünü korutma operasyonunun, Diyarbakır'da 50.'sini tekrarlayarak 8 ayda teknik olarak takip ettiğimiz 235 uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu imalatçısı, bu konunun yöneticileri, her birini sabah saat 08.00'e kadar kahraman arkadaşlarımız gözaltına aldılar. Onları saat 04.45'te yolcu ettik, 08.00'de geldiler, 201 uyuşturucu satıcısını derdest ettiler. Oradan onları tebrik ederek ayrıldık." dedi.

"Aile yapımıza dokundurmayız"

Bakan Soylu, "Bizim hassasiyetimiz inancımızdan, değerlerimizden, aile yapımızdandır. Bugün ayakta duruyorsak aile yapımız güçlü olduğu içindir. Kuvvetli olduğu için ayakta duruyoruz. Kırmızı çizgilerimiz var. Aile yapımıza dokundurmayız. Terör örgütünü ülkemizin içinden söküp attık. Bir daha terör örgütünü ülkemizin içerisine sokmayız, sokturmayız" diye konuştu.

"Şırnaklılar diyorlar ki biz her gün taşınan petrol arabalarını saymaktan yorulduk"

"Şırnak da Batman gibi bir petrol şehri oldu" diyen Soylu, "Artık orada terör yok. Şırnaklılar diyorlar ki biz her gün taşınan petrol arabalarını saymaktan yorulduk. Daha yeni başladık. Bir taraftan Gabar'da çıkarılan petrol diğer tarafta Sakarya Gaz Sahasına çıkarılan gaz. Diğer taraftan burnumuzu sokmaktan bile imtina ettiğimiz Doğu Akdeniz'de aradığımız inşallah onu da bulacağımız gazımız, enerjimiz. Türkiye bambaşka bir hikâye yazıyor" ifadelerini kullandı.

Depremle ilgili de konuştu

Kahramanmaraş'ta yapılan 69 günlük değerlendirme toplantısıyla ilgili bilgi veren Soylu, "Kahramanmaraş ve Hatay'da yaptığımız önümüzdeki hafta içerisinde de Adıyaman ve Malatya'ya gideceğim. Değerlendirme toplantılarında 69 günde geldiğimiz nokta 727 bin çadır, yaklaşık 2 milyon 900 bin içerisinde yaşayan insan. Şu ana kadar kurulan 66 bin konteyner içinde yaşayanların, bir taraftan yine altını çizerek söylüyorum 57 bin yıkılması gereken acil, aynı zamanda yıkık olan binanın yaklaşık 41 bini şu anda yıkıldı, taşındı. Allah nasip ederse bayrama kadar 10 vilayetin Hatay hariç her birininki Hatay'daki bugünkü oran da yüzde 74'e kadar geldi. İnşallah bayramdan sonraki ilk 10 gün içerisinde orayı da tamamlamış olacağız. Örneğin Kahramanmaraş'ta birçok ilçeyi bitirdik. Pazarcık'tan başlayarak köyüyle, şehriyle beraber birçok ilçeyi tamamladık ve bitirdik. Ramazan'dan sonra da bayramdan sonra da nasip olursa özellikle ağır hasarlı binaların yıkımıyla başlayacağız" dedi.