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    Süleyman Soylu: Terörist sayısı 120'nin altına düşürüldü

    İçişleri Bakanı Soylu, 2022 yılında farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • 04.01.2023 - 11:32
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    Süleyman Soylu: Terörist sayısı 120'nin altına düşürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 2022 yılı değerlendirme toplantısına katıldı.

    Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadeledeki son durumu aktardı.

    Soylu, "Yurt içinde terörist sayısı 120'nin altına düşürülmüştür. 2022 yılında, farklı terör örgütlerine mensup 87'si sözde üst düzey bin 220 terörist etkisiz hale getirildi.

    2022 yılında 185 terör eylemi engellenmiştir ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir."

    AYRINTILAR GELİYOR...

     

     


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