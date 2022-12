Süleyman Soylu: Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız

Terörle mücadelede 29 Ekim 2023 tarihini işaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye yüzyılına adım atarken dağlarda terörist bırakılmayacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırşehir'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl binasını ziyaret etti.

Parti binasında partililere seslenen İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye de değindi.

"Bir tek terörist bırakmayacağız"

İHA'nın haberine göre Türkiye Yüzyılı'na girerken Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacaklarını da sözlerine ekleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok gayret göstereceğiz. Çizgimiz ne ise onu gerçekleştireceğiz. Bugün terörle mücadelede Hatay'dan Adıyaman'a kadar bir tek terörist kalmadı. PKK'nın çıktığı tarihten ilk defa tertemiz. Tendürek Dağları'nda terörist kalmadı, tertemiz. Karadeniz'i ürkütüyorlar.

Giresun'dan Trabzon'a, Gümüşhane'ye, Bayburt'un yaylalarına kadar bir tek terörist kalmadı, tertemiz. Erzurum'dan Erzincan'a kadar bir tek terörist kalmadı. Birçok alanda terörist kalmadı. Eskiden kışın olduğu zaman operasyon kepenkleri kapanırdı.

Son 4 yıldır kış demeden, -10, 20 derece demeden operasyon kepengi indirmek yok, bunları inlerinde bulup gereğini yerine getirmek millete namus borcumuzdur.

Türkiye'nin dışında atacağımız adımları atacağız. Neredeyse 'Kobani' diyorlar, Mümbiç'teyse, Tel Rıfat'taysa, Kamuşlı'daysa nerede olacaksa bulacağız ve onlara bu ülkenin gücünü göstereceğiz.

Türkiye'nin dağlarında, 29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bir tek terörist bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.





"AK Parti ülkeye 20 yıldır büyük devrimler yaşattı"

Süleyman Soylu; AK Parti'nin ülkeye 20 yıldır büyük devrimler yaşattığını söyledi.

Bunu her türlü oyunlara rağmen milletle birlikte yaptıklarını kaydeden Soylu; "Bu amblem ve bu parti, bugün de Cumhur İttifakı'yla beraber Türkiye'ye büyük devrimler yaşattı. Bunu sizler yaptınız. Neye rağmen yaptınız? Etrafımızda kurulan oyunlara rağmen yaptınız. Geçmişte bizi ürkütmelerine ve korkutmalarına rağmen yaptınız. Bizi inançlarımızla tehdit etmelerine rağmen yaptınız.

Bizi, bir başbakan idamıyla beraber korkutmalarına rağmen yaptınız. Neye rağmen yaptınız? Her 10 yılda bir darbe olup 'bu ülkenin sahibi millet değil biziz' diyenlere rağmen yaptınız.

Bu ülkede günde 10-20-30 şehit ay yıldızlı tabutlarla gelirken, bu ülkenin özgürlüğü, bağımsızlığı için her türlü fedakarlığı göze almışken terörle bizi sindirmek isteyenlere, etrafımızdaki coğrafyada terör devleti kurmak isteyenlere 'biz insansız hava aracı istiyoruz' derken 'hayır biz size insansız hava aracı vermiyoruz' derken 'biz size artık mahkum değiliz' diyerek kendi savunma sanayimizi yüzde 20'lerden 80'lere çıkararak yaptınız.

Bu ülkede insanların 28 Şubat sonrası camiye giderken tedirgin olarak giderken tedirgin olarak gitmelerine, birilerinin sürekli olarak korkutmak istemelerine rağmen 'bu ülkede herkes kendi inancını, kimliğini, değerlerini ötekileştirmeden anlatabilecek özgür ve hür ülke olabilecek' diyerek yaptınız.

Bunları siz gerçekleştirdiniz ve siz yaptınız. Bu ülkede 20. yüzyılın altyapı eksikliği varken Allah sizden razı olsun ki korkmadınız, ürkmediniz, her türlü tezgaha karşı bir taraftan Gezi olaylarına, bir taraftan 17-25 Aralık darbesine, bir taraftan 6-8 Ekim olaylarına, bir taraftan 15 Temmuz hain darbesine karşı 'biz eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz' diyerek yaptınız.

Bunu bugün Amerika'ya bel bağlayanlar gibi yapmadınız, Avrupa'ya bel bağlayanlar gibi yapmadınız. Siz 20 yıldır büyük bir devrimi gerçekleştirdiniz. Allah sizden razı olsun." dedi.

"Önünü göremeyen Türkiye'den yüzyılını planlayan bir ülkeye geldik"

Önünü göremeyen bir ülkeden yüzyılını planlayan bir ülke haline geldiklerini aktaran Bakan Soylu; "Büyük bir yolculuktan geçiyoruz. Bu ülke bir hafta önünü göremiyordu, hepimiz biliyoruz. Bu ülke 'acaba yarın ne olacak' diye endişeyle karşı karşıyaydı. Depremin enkazından selin vurduğu yere kadar herkes 'nerede bu devlet' diye feryatlar üretiyordu.

Bu ülke, önünü göremeyen bir Türkiye'den Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle onun dava arkadaşlarının ortaya koyduğu azimle, bu milletin olduğu inancıyla birlikte 2023'e geldik. 250 milyar doların üzerinde ihracatımız var, 31 milyon istihdamımız var.

Bugün bir taraftan ürettiğimiz TOGG arabamız var, Allah nasip edecek inşallah önümüzdeki Şubat'ta, Mart'ta kendi doğalgazımızla bize çemkirenlere yeniden hayal kırıklığı oluşturacak kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımız var.

Bugün sadece 2023'ü hesaplamadık, '2053, 2071' dedik. İstanbul'un fethini, Malazgirt'ten Anadolu topraklarına girişimizi kendimize bir hedef aldık. Şimdi başka bir hedefe doğru hep beraber gidiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Önünü göremeyen Türkiye'den yüzyılını planlayan bir ülkeye geldik hep beraber." ifadelerini kullandı.

"Kimi getirirseniz getirin 2023'te yenileceksiniz"

Muhalefetin 2023 seçimlerinde yenileceğini dile getiren Bakan Soylu; "Bugün etrafımızdaki coğrafyadaki huzuru ve barışı bozmak isteyenler, onlar hala hedeflerine devam etmek istemektedirler. Amerika Irak'ı işgal ettiğinde hatırlayın 'demokrasi getireceğiz, Afganistan'a girdiğinde 'barış getireceğiz'. Irak'ta hala siyasal istikrarsızlık devam ediyor, Suriye'de iç savaş devam ediyor, Afganistan'dan Amerika'nın insanları döke döke kaldırdığı uçak tarihin en utanç fotoğraflarından birisidir.

Çünkü orada gerçekleştirdiği süreçler insanlık dışı süreçlerdir. Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde 7 bin hektar afyon tarlası vardı, giderken 300 bin etti. Dünyayı uyuşturucuya bulaştırmak için, istikrarsız hale getirebilmek için her türlü meseleyi gerçekleştirdiler.

Bugün kızdıkları şey şudur; eğer Tayyip Erdoğan 'dünya 5'ten büyüktür' demeseydi, eğer Tayyip Erdoğan onların söyledikleri her şeyi kabul etmiş olsaydı, kendi insansız hava araçlarını yapmamış olsaydı, savunma sanayini yüzde 20'lerden 80'lere çıkartmış olmasaydı, dünyanın en büyük HES barajından birini yapmamış olsaydı, nükleer santrale başlamamış, yenilenebilir enerjileri yapmamış olsaydı Tayyip Erdoğan'a dokunmazlardı.

Bir fiske ile düşmeyecek, geçmişte olduğu gibi Türkiye'yi onlarla karşı karşıya bırakmadığı için elbette ki topyekun yükleniyorlar. Kimi getirirseniz getirin; ABD'yi de, Avrupa'yı da getirseniz, hepiniz de gelseniz 2023'te yenileneceksiniz." şeklinde konuştu.

"Osmanlı Devleti'nin büyüklerine mahcup olamayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasını; "Neymiş; orada bize kızıyorlar. Ne için kızıyorlar? Suriye'de güvenli bölge oluşturmuşuz, Irak'ın kuzeyine girmişiz. Ne yapacağız?

Armut gibi bekleyecek miyiz? Sen orada Hakurk'tan Afrin'e kadar terör devleti kur, ikinci, üçüncü, dördüncü adımlarını hesapla, bu bin yıldır bu ülkede kardeş gibi yaşayanları birbirine düşür; Türk-Kürt, Alevi-Sünni, başörtülü-başörtüsüz, laik-dindar gibi herkesi bir ötekileştirmenin içine al, istediğin gibi parçala, böl, yut.

Geçti o günler. 100 yıl önce bize bu ülkeyi emanet edenlere mahcup olamayız. 600 yıllık Osmanlı Devleti'nin büyüklerine mahcup olamayız." şeklinde sürdürdü.





"Daha yeni başlıyoruz"

Doğu ve Güneydoğu'ya hizmetlerin yapıldığı gibi sınır ötesinde de terör örgütünün bütün yataklarını, inlerini orada barındırmayacak şekilde tasviye etmeye çalıştıklarının da altını çizen Bakan Soylu; "Terör örgütünü etkisiz hale getirebilmek için büyük bir çaba ortaya konuldu. 'Okul yok, yol yok, hastane yok, öğretmen yok'. Terör örgütü istediği gibi istismar etti oradaki vatandaşları.

'Siz Kürtsünüz diye hizmet getirmiyorlar' dedi. Tayyip Erdoğan; terör örgütünü de terör örgütünün yandaşlarının gücü yetmeyen Türkiye'den kaynaklanan iftiraları elinden aldı, Batı'da ne varsa aynısını yaptı.

Şırnak'a, Hakkari'ye bugün profesörler gidiyor ders veriyor. Gecenin 02.00'si, 03.00'üne kadar insanlar huzurla beraber yaşıyorlar, gidip geliyorlar. akşamın saat 16.00'sında kepenk kapatan Doğu ve Güneydoğu, bugün gece yarısına kadar alışveriş yapıyor, otelleri dolu ve insanları huzur içerisinde.

Bir taraftan bütün bunu yaparken orada kalmıyor. Hemen sınır ötesinde terör örgütünün bütün yataklarını, inlerini orada barındırmayacak şekilde tasviye etmeye çalışıyor. Zeytin Dalı Harekatıyla, Barış Pınarı Harekatıyla, Fırat Kalkanı Harekatıyla ve bütün bu harekatlarla birlikte çok güçlü adım atıyor. Türkiye ne yaptığını biliyor. Hesap edemedikleri bir şey var; daha yeni başlıyoruz." dedi.

"'İddianı ispat etmezsen Kılıçdaroğlu şerefsizdir' demişim, yine diyorum"

"2023 seçim akşamı ne olacak biliyor musunuz? Bugün o Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyenler, o büyükelçiler, o başka ülkeler diyecekler ki özel kalemlerle 'Türkiye Cumhurbaşkanını Tayyip Erdoğan'ı bana bir bağlar mısınız?' Onlar sıraya girecekler ve Tayyip Erdoğan'ı tek tek tebrik etmek isteyecekler." diyerek muhalefete yüklenen Bakan Soylu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Her türlü iftirayı, her türlü yalanı, her türlü desteksiz atışı ortaya koyan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Bunu ilk kez yaptıklarını düşünmeyin. Türkiye'ye kimyasal silah yalanını atanlar bunlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, şanlı ordumuzu, 2 bin yıllık ordumuzu bir iftirayla karşı karşıya bırakıyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin jandarmasını, polisini cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapan bir iftirayla suçluyorlar. Sonra bana kızıyorlar. Ne demişim ben? 'İddianı ispat etmezsen Kılıçdaroğlu şerefsizdir' demişim.

Yine diyorum. Hadi iddianı ispat et. Bu ülkeye iftira ediyorsunuz. Yalan dolan bir vizyon oluşturmana gerek yok. Bu ülkeye, bu devlete iftira ediyorsunuz. Bunlar gençliğinde de böyleydi. Devlete iftira ederlerdi, sabah akşam askere polise küfrederlerdi. Bugün Meclis'in çatısı altındalar, aynı anlayışı ortaya koyuyorlar.

HDP ile kol kolalar, masanın altındalar. Sen bu milleti ne zannediyorsun? Bu millet adam olanı da olmayanı da bin kilometre öteden tanır. Onun için 2023 seçim akşamı ne olacak biliyor musunuz? Bugün o Tayyip Erdoğan'a çelme takmak isteyenler, o büyükelçiler, o başka ülkeler diyecekler ki özel kalemlerle 'Türkiye Cumhurbaşkanını Tayyip Erdoğan'ı bana bir bağlar mısınız?' Onlar sıraya girecekler ve Tayyip Erdoğan'ı tek tek tebrik etmek isteyecekler Allah'ın izniyle."